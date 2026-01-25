Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Trung Kiên và các thành viên còn lại của U.23 Việt Nam về nước muộn

Linh Nhi
Linh Nhi
25/01/2026 09:19 GMT+7

Đội U.23 Việt Nam chia thành 2 nhóm về nước sau hành trình đáng nhớ tại giải U.23 châu Á 2026.

Sáng nay (25.1), các thành viên còn lại của đội tuyển U.23 Việt Nam đã về tới Hà Nội, sau chuyến bay dài từ Ả Rập Xê Út. Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà đã đại diện lãnh đạo VFF ra sân bay đón và chúc mừng thành tích của toàn đội. 

Thủ môn Trung Kiên và các thành viên còn lại của U.23 Việt Nam về nước muộn- Ảnh 1.

Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà tặng hoa cho lãnh đội Đoàn Anh Tuấn tại sân bay Nội Bài vào sáng 25.1. Thủ môn Trung Kiên (đội mũ trắng) đã thi đấu xuất sắc tại giải U.23 châu Á 2026

Ảnh: VFF

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi giành HCĐ giải U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 gồm 26 thành viên trong đó có HLV Kim Sang-sik, các cộng sự trong BHL và 17 cầu thủ rời Jeddah (Ả Rập Xê Út) lúc 8 giờ 10 sáng 24.1, quá cảnh tại Doha (Qatar) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 19 giờ cùng ngày. 

Nhóm 2 gồm một số thành viên BHL và 6 cầu thủ còn lại, sẽ về tới Hà Nội lúc 6 giờ 55 ngày 25.1. Trong đó có thủ môn Trung Kiên cùng đồng đội.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam đã toàn thắng vòng bảng, vượt qua U.23 UAE ở tứ kết, tiến vào bán kết và giành HCĐ sau trận đấu giàu cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, qua đó tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33. Hành trình khép lại không chỉ bằng một tấm huy chương, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và tiềm năng phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

HLV Kim Sang-sik nói gì về U.23 Việt Nam

Chia sẻ về hành trình đã qua của đội tuyển U.23 Việt Nam, Phó chủ tịch VFF, Trưởng đoàn U.23 Việt Nam Trần Anh Tú bày tỏ niềm vui và xúc động trước tinh thần thi đấu tập trung, quyết tâm và ý chí vượt khó của toàn đội trong suốt hành trình từ giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 33 cho tới VCK U.23 châu Á 2026. 

Thủ môn Trung Kiên và các thành viên còn lại của U.23 Việt Nam về nước muộn- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik rất tự hào về U.23 Việt Nam

Ảnh: Tuấn Minh

Trưởng đoàn Trần Anh Tú nhấn mạnh rằng khi toàn đội giữ được sự tập trung, cống hiến hết mình cho bóng đá và cho sự nghiệp, thành quả xứng đáng sẽ đến, đồng thời mong các cầu thủ tiếp tục giữ vững tinh thần, bản lĩnh và tình yêu nghề trên chặng đường phát triển phía trước.

HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ sự tự hào về các học trò. Toàn đội đã trải qua những buổi tập cường độ cao, những trận đấu căng thẳng và đầy thử thách, nhưng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng vươn lên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026 cho thấy U.23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, đồng thời đây sẽ là nền tảng quan trọng để các cầu thủ tiếp tục phát triển, hướng tới mục tiêu đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

