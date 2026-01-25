Chuyện giờ mới biết về trợ lý ngôn ngữ của HLV Kim Sang-sik: Từng từ chối nhận việc vì…

Chàng trai Hải Dương từng theo học bóng đá

Trên sân, người hâm mộ dễ dàng nhận ra hình ảnh một trợ lý ngôn ngữ luôn đứng sát đường biên, nghe HLV Kim Sang-sik chỉ đạo rồi lập tức truyền đạt lại bằng những tiếng hô to, rõ ràng và đầy năng lượng. Đó là Đỗ Anh Văn - trợ lý của ông Kim - giờ cũng đã được nhiều CĐV quen mặt nhưng câu chuyện phía sau vai trò phiên dịch của anh thì không phải ai cũng biết.

Điều đầu tiên gây ấn tượng ở Đỗ Anh Văn là chất giọng có phần chân chất, mang hơi hướng miền quê, nhưng tròn vành rõ tiếng, dễ nghe và rất “vào việc”. Phong thái của anh cũng tương tự: điềm đạm, linh hoạt, đủ máu lửa khi cần nhưng luôn chừng mực. Cách nói chuyện dí dỏm, có nét hài hước khá giống HLV Kim Sang-sik khiến hai thầy trò tỏ ra đặc biệt “hợp cạ” trong công việc.

Đỗ Anh Văn (thứ ba từ trái sang) cùng HLV Kim Sang-sik và BHL ẢNH: TED TRẦN

Không chỉ dừng ở việc dịch ngôn ngữ, Đỗ Anh Văn còn đóng vai trò như một cầu nối văn hóa, giúp các cầu thủ Việt Nam hiểu trọn vẹn tinh thần, sắc thái và ý đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Theo chia sẻ của nguyên Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, Đỗ Anh Văn quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), từng học năng khiếu bóng đá và tập luyện cùng lớp với Văn Toàn từ lứa U.9 Hải Dương. Nhận thấy khả năng của mình khó phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, Anh Văn sớm chuyển hướng, sang Hàn Quốc học tập liên quan đến bóng đá, từ đó có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong môi trường huấn luyện chuyên nghiệp.

HLV Kim Sang-sik, trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn cùng Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (đứng ngoài) ẢNH: TUẤN MINH

“Khi được giới thiệu làm phiên dịch cho HLV Kim Sang-sik, ban đầu chúng tôi cũng hơi băn khoăn vì Văn nói giọng miền quê, sợ khó truyền đạt đấu pháp. Nhưng tìm hiểu kỹ mới biết Văn từng tập bóng đá từ nhỏ, hiểu rất rõ ngôn ngữ chuyên môn và lại có nền tảng gắn bó với bóng đá Hàn Quốc”, ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ. Sau một thời gian thử việc ngắn, sự ăn ý giữa Anh Văn với HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ khiến VFF quyết định gắn bó lâu dài.

Tuy nhiên, hành trình đến với đội tuyển Việt Nam của Đỗ Anh Văn không hề bằng phẳng. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tiết lộ rằng khi HLV Kim Sang-sik mới sang Việt Nam, Anh Văn từng được giới thiệu nhưng ban đầu từ chối nhận việc vì… sợ. Thời điểm đó, VFF không còn phương án nào phù hợp hơn, nên đã cố gắng thuyết phục.

Anh Đỗ Anh Văn (áo xanh) luôn theo sát HLV Kim Sang-sik ẢNH: AFC

Ngay cả khi đã nhận nhiệm vụ, có giai đoạn Anh Văn xin nghỉ vì áp lực công việc quá lớn. Rất may, ông Đoàn Anh Tuấn - Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF - đã kịp thời động viên, thuyết phục Anh Văn tiếp tục ở lại.

“Đỗ Anh Văn là người rất nghiêm túc, trách nhiệm, hiểu rõ vai trò của mình quan trọng thế nào nhưng luôn giữ sự khiêm tốn”, ông Trần Anh Tú nhận xét.

Không chỉ đơn thuần là người giỏi tiếng Hàn, Đỗ Anh Văn còn có lợi thế đặc biệt từ nền tảng từng học và chơi bóng đá bài bản. Nhờ hiểu rõ ngôn ngữ chuyên môn, tư duy chiến thuật và nhịp độ trận đấu, Văn có thể "dịch" chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik theo cách gần gũi, dễ tiếp thu nhất với cầu thủ Việt Nam, thay vì chuyển ngữ máy móc từng câu chữ. Chính kinh nghiệm thực tiễn ấy giúp các thông điệp chiến thuật được truyền tải nhanh, chính xác và đúng thời điểm - yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thi đấu căng thẳng trên sân.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Rất hợp cạ HLV Kim Sang-sik

Trên sân, Anh Văn có nhiều nét tương đồng với HLV Kim Sang-sik: nhiệt huyết, máu lửa, luôn sẵn sàng hò hét để cầu thủ nghe rõ từng chỉ đạo. Nhưng ngoài đời, anh lại khá bẽn lẽn, rụt rè. Trong những lần tiếp xúc, phỏng vấn HLV Kim Sang-sik, chúng tôi (PV Thanh Niên) cảm nhận anh Đỗ Anh Văn là người dễ mến, nói chuyện nhẹ nhàng và luôn giữ thái độ đúng mực.

Mối quan hệ giữa Anh Văn và HLV Kim Sang-sik cũng rất đặc biệt. Hai người hiểu nhau đến mức hiếm khi Anh Văn phải yêu cầu HLV Kim nhắc lại nội dung để dịch. Sự ăn ý đó không chỉ đến từ ngôn ngữ, mà còn từ sự đồng điệu trong tư duy bóng đá và cách làm việc chuyên nghiệp.

Đỗ Anh Văn (đội mũ) cùng ban huấn luyện đi 'xem giò' đối thủ ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim và anh Văn rất quý trọng nhau ẢNH: TED TRẦN

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng chia sẻ rằng HLV Kim Sang-sik rất thương Anh Văn và Văn cũng rất quý thầy: "Hai người như hình với bóng nhưng Anh Văn luôn biết giới hạn hành vi cư xử của mình với mọi người trong đội và bên ngoài".

Không xuất hiện trên bảng tỷ số, không được nhắc tên nhiều sau mỗi chiến thắng, nhưng phía sau thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đỗ Anh Văn là một mắt xích quan trọng - lặng lẽ, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Một “người đứng giữa” đúng nghĩa, để những chỉ đạo chiến thuật được truyền đi trọn vẹn, đúng lúc và đúng tinh thần.