'Mỹ ơi cố lên': Soái ca U.23 Việt Nam được ban huấn luyện hét cổ vũ trận tranh HCĐ, là ai?

Ngọc Mỹ - điểm tựa tinh thần trong thời điểm khó khăn nhất

Trong chiến thắng giàu cảm xúc của U.23 Việt Nam trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026 vào rạng sáng 24.1 (theo giờ Việt Nam), có một khoảnh khắc đặc biệt ở cuối trận được khán giả truyền hình nghe rất rõ: tiếng hét liên tục từ khu kỹ thuật - “Mỹ ơi cố lên”. Người được ban huấn luyện đặt trọn niềm tin ở thời khắc ấy chính là tiền vệ Ngọc Mỹ.

Ở phút 82 của trận đấu, khi U.23 Việt Nam vẫn đang dẫn 2-1 nhưng bị dồn ép mạnh mẽ, HLV Kim Sang Sik quyết định tung Ngọc Mỹ vào sân để gia cố tuyến giữa. Thời điểm đó, nhiều cầu thủ đã xuống sức, áp lực từ U.23 Hàn Quốc ngày càng lớn, và nhiệm vụ của Ngọc Mỹ là giữ nhịp, tranh chấp từ khu trung tuyến để giảm tải cho hàng phòng ngự.

Ngọc Mỹ là điểm tựa cho toàn đội trong 2 hiệp phụ ẢNH: AFC

Chỉ ít phút sau khi Ngọc Mỹ xuất hiện, Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ, khiến U.23 Việt Nam rơi vào thế thi đấu thiếu người. Bàn gỡ hòa của U.23 Hàn Quốc ở phút 90+7 đẩy trận đấu vào hai hiệp phụ, và từ đó, vai trò của Ngọc Mỹ càng trở nên rõ nét hơn.

Highlight U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Luân lưu cân não, HCĐ xứng đáng

Suốt hơn 30 phút hiệp phụ, tiền vệ này hoạt động không ngừng nghỉ như một “con thoi” ở khu trung tuyến. Những pha tranh chấp quyết liệt, phá bóng kịp thời và khả năng giữ vị trí tốt của Ngọc Mỹ giúp hàng thủ U.23 Việt Nam giảm bớt áp lực trong bối cảnh đội nhà vừa thiếu người, vừa chịu sức ép thể lực nặng nề. Anh cũng là điểm tựa tinh thần của các đồng đội lúc đó - thời điểm mà hầu hết mọi người đều đã kiệt sức. Không ngẫu nhiên mà ban huấn luyện liên tục gọi tên anh từ ngoài đường biên "Mỹ ơi cố lên".

Chia sẻ sau trận đấu, Ngọc Mỹ cho biết anh hiểu rõ yêu cầu chiến thuật được giao: “Ở thời điểm ấy, đội chỉ chơi với 10 người, anh em cũng đã xuống sức. HLV Kim Sang-sik dặn tôi chơi lùi xuống để hỗ trợ hàng phòng ngự. Thật mừng khi tôi đã làm tốt”, Ngọc Mỹ nói.

Ngọc Mỹ (số 19) thi đấu năng nổ, hiệu quả ẢNH: AFC

Tiền vệ này cũng nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội trước trận tranh hạng ba, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. “Gác lại nỗi buồn sau thất bại ở bán kết, chúng tôi đồng lòng với hy vọng mang lại điều gì đó cho bóng đá nước nhà. Thật mừng khi U.23 Việt Nam không chỉ đạt mà còn vượt kỳ vọng, khi giành được tấm Huy chương Đồng U.23 châu Á 2026”, Ngọc Mỹ chia sẻ.

Ở loạt sút luân lưu cân não, Ngọc Mỹ tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi thực hiện thành công quả phạt đền thứ tư, góp phần giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc. “Chiến thắng bằng luân lưu bao giờ cũng rất giàu cảm xúc”, anh nói thêm.

Nhờ sự năng nổ của Ngọc Mỹ mà hàng thủ của U.23 Việt Nam trong 2 hiệp phụ đã chống đỡ được các đợt tấn công dồn dập của U.23 Hàn Quốc ẢNH: AFC

Nam thần nghiêm túc của U.23 Việt Nam

Không chỉ tỏa sáng ở trận tranh hạng ba, trong hành trình tại giải, Ngọc Mỹ còn ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở vòng bảng. Từ pha cướp bóng ở giữa sân, dốc thẳng xuống biên và chuyền nhanh vào trong, Ngọc Mỹ cho thấy khả năng quan sát và xử lý bóng rất tinh tế.

Ngọc Mỹ có ngoại hình điển trai với phong thái nghiêm túc ẢNH: AFC

Dù không thường xuyên đá chính, mỗi khi được trao cơ hội, Ngọc Mỹ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhờ lối chơi năng nổ, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Bên cạnh chuyên môn, tiền vệ này còn gây chú ý với ngoại hình điển trai, phong thái nghiêm túc, đôi khi trông hơi "lạnh lùng" vì ít cười.

Ngọc Mỹ từng vô địch U.19 quốc gia cùng U.19 Thanh Hóa và được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" năm 2023. Ở U.23 châu Á 2026, anh không phải là cái tên nổi bật trên bảng tỷ số, nhưng trong khoảnh khắc mà toàn đội cần anh nhất, Ngọc Mỹ là điểm tựa vững chãi, góp công lớn cho tấm HCĐ quả cảm của U.23 Việt Nam.