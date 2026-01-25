Trung tâm PVF hợp tác với CLB nổi tiếng Brazil: Sẽ có thêm Hiểu Minh, Thanh Nhàn thế hệ mới

Bước đi đột phá của PVF

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với CLB S.A.F Botafogo (Brazil).

Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bóng đá trẻ, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và cầu thủ theo các chuẩn mực quốc tế.

Đây là bước đi mới mẻ của Trung tâm PVF và CLB PVF-CAND, nơi đã vun trồng nhiều nhân tố quan trọng cho U.23 Việt Nam như trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, hậu vệ cánh Võ Anh Quân, hay tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Thỏa thuận hợp tác với Botafogo hứa hẹn nâng tầm PVF và PVF-CAND ẢNH: BTC

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là trao đổi về công tác phát triển cán bộ chuyên môn và cầu thủ; tổ chức các chương trình trao đổi đoàn tập huấn, thi đấu; cử chuyên gia kỹ thuật của Botafogo sang làm việc tại PVF; phối hợp cung cấp cầu thủ và chuyên gia cho PVF-CAND; đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên môn liên quan đến công tác tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ.

Việc hợp tác được triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Botafogo sẽ cử đoàn chuyên gia sang làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nhằm đánh giá hệ thống đào tạo, phương pháp huấn luyện, cơ sở vật chất và mô hình vận hành, đồng thời trao đổi chuyên môn và xây dựng kế hoạch hợp tác cho các giai đoạn tiếp theo.

Ở giai đoạn tiếp theo, PVF dự kiến cử đoàn cán bộ chuyên môn sang làm việc, tìm hiểu thực tế tại các cơ sở đào tạo của Botafogo tại Brazil, hướng tới triển khai các chương trình tập huấn, hội nhập chuyên môn ngắn hạn cho cầu thủ trẻ và đội ngũ huấn luyện.

Cú bắt tay chiến lược

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó tổng giám đốc Trung tâm PVF, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ, đóng góp nguồn nhân lực cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và các đội tuyển quốc gia. PVF cam kết phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất.

PVF sẽ vun trồng thêm nhiều "hạt giống" chất lượng ẢNH: BTC

Đại diện Botafogo bày tỏ sự trân trọng đối với định hướng phát triển và mô hình đào tạo của PVF, đồng thời khẳng định hợp tác với PVF là nền tảng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ PVF trong quá trình triển khai chương trình hợp tác, đặc biệt là hoạt động du đấu, tập huấn và giao lưu chuyên môn tại Brazil.

Đồng thời, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, mong muốn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đồng hành, ủng hộ để PVF triển khai hiệu quả các dự án phát triển cầu thủ trẻ, đóng góp cho bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an khẳng định sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để CLB PVF-CAND và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF triển khai hiệu quả, bền vững các nội dung hợp tác đã ký kết với CLB Botafogo.

S.A.F Botafogo là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Brazil, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá cao tại Nam Mỹ.

Việc ký kết hợp tác với Botafogo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường trao đổi chuyên môn quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển cho cầu thủ trẻ trong hệ thống đào tạo của PVF, đồng thời tạo sự liên thông giữa đào tạo trẻ và thi đấu chuyên nghiệp tại CLB PVF-CAND.