Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Hàn Quốc: 'Khoảnh khắc HLV Kim sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh lay động hàng triệu con tim'

Quỳnh Phương
26/01/2026 17:13 GMT+7

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi hình ảnh HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn cho cầu thủ U.23 Việt Nam, cho rằng khoảnh khắc này không chỉ thể hiện trách nhiệm của một nhà cầm quân mà còn lay động hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Truyền thông Hàn Quốc và khu vực dành những lời ca ngợi nồng nhiệt cho HLV Kim Sang-sik của đội tuyển U.23 Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh ông trực tiếp đẩy xe lăn cho một học trò bị chấn thương khi trở về nước sau U.23 châu Á 2026, được cho là khoảnh khắc "lay động hàng triệu con tim".

"HLV Kim Sang-sik quan tâm sâu sắc tới học trò"

Theo bài viết của báo News1 (Hàn Quốc), truyền thông Việt Nam và quốc tế đặc biệt chú ý tới hành động của HLV Kim Sang-sik tại sân bay khi đội tuyển U.23 Việt Nam trở về nước ngày 25.1. Sau một hành trình giàu cảm xúc tại VCK U.23 châu Á 2026, nơi Việt Nam giành hạng 3 châu lục, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đẩy xe lăn cho trung vệ Nguyễn Hiếu Minh - trung vệ bị chấn thương nặng từ trận bán kết.

Báo Hàn Quốc: 'Khoảnh khắc HLV Kim sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh lay động hàng triệu con tim'- Ảnh 1.

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh làm lay động trái tim người hâm mộ

ảnh: TUẤN MINH

Tờ báo của Hàn Quốc viết: "Hình ảnh này cho thấy ông Kim Sang-sik là HLV có trách nhiệm và tấm lòng quan tâm sâu sắc với cầu thủ. Nhân cách của ông không chỉ chinh phục các cầu thủ, mà còn chạm tới trái tim người hâm mộ cả nước".

Báo Hàn Quốc: 'Khoảnh khắc HLV Kim sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh lay động hàng triệu con tim'- Ảnh 2.

Mẹ của Hiểu Minh (áo đen cầm hoa) đón con trai ở sân bay Nội Bài

ảnh: TUẤN MINH

Báo Hàn Quốc: 'Khoảnh khắc HLV Kim sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh lay động hàng triệu con tim'- Ảnh 3.

Hai thầy trò cùng cống hiến hết mình cho Việt Nam

Không chỉ báo chí Hàn Quốc, trang phân tích - bình luận bóng đá Think Curve (Thái Lan) cũng nhận định rằng hành động này là khoảnh khắc mang tính biểu tượng, phản ánh tinh thần mà ông Kim Sang-sik luôn nhấn mạnh với học trò là tinh thần thi đấu và nhân cách. Theo Think Curve, đây là một trong những lý do giúp U.23 Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.

“Báo động đỏ” cho bóng đá trẻ Hàn Quốc

Trong khi đó, báo Sports Kyunghyang (Hàn Quốc) nhận định màn trình diễn thiếu ổn định tại U.23 châu Á 2026 đã phơi bày nhiều vấn đề trong lứa cầu thủ kế cận của bóng đá Hàn Quốc, khiến triển vọng tại các giải đấu lớn sắp tới trở nên kém lạc quan.

Điều khiến truyền thông Hàn Quốc lo ngại hơn cả là hệ quả kéo theo đối với các cầu thủ trẻ đang thi đấu tại châu Âu. Sports Kyunghyang cho biết, nếu đội tuyển Hàn Quốc không giành huy chương vàng tại ASIAD Aichi – Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới, nhiều cầu thủ như Yang Min-hyeok (20 tuổi) hay Bae Jun-ho (23 tuổi) có nguy cơ phải trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Báo Hàn Quốc: 'Khoảnh khắc HLV Kim sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh lay động hàng triệu con tim'- Ảnh 4.

Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ vô địch ASIAD

ẢNH: AFC

Hiện tại, con đường để các cầu thủ bóng đá Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự chỉ còn hai lựa chọn là giành HCV ASIAD hoặc huy chương Olympic. Tuy nhiên, tại Olympic Los Angeles 2028, châu Á chỉ có 2 suất tham dự, khiến khả năng góp mặt đã khó, chứ chưa nói tới việc cạnh tranh huy chương. Vì vậy, ASIAD sắp tới được xem là cơ hội khả dĩ nhất với thế hệ cầu thủ trẻ này.

Sports Kyunghyang nhắc lại, những trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc như Son Heung-min, Hwang Hee-chan hay Lee Kang-in đều có thể duy trì sự nghiệp ổn định tại châu Âu nhờ giành huy chương vàng ASIAD trong quá khứ.

Tờ báo Hàn Quốc kết luận, sau thất bại trước đội tuyển U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2026, áp lực đang ngày càng đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ Hàn Quốc và bóng đá nước này cần nhanh chóng xốc lại tinh thần.

Bình luận (0)

