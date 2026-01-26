Báo Hàn Quốc ca ngợi 'phù thủy luân lưu' đứng sau cú đổ người xuất thần của thủ môn Cao Văn Bình

Báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đã có bài viết dài phân tích và ca ngợi vai trò đặc biệt của Lee Woon-jae, HLV thủ môn đội tuyển U.23 Việt Nam, sau chiến thắng trước đội tuyển U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U.23 Asian Cup 2026 vào tối 23.1 (theo giờ Việt Nam). Theo tờ báo này, chính sự chuẩn bị và chỉ đạo của Lee Woon-jae là yếu tố then chốt giúp Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử.

"Vào loạt luân lưu, U.23 Việt Nam sẽ thắng"

Theo Chosun Ilbo, thời điểm trận đấu bước vào loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 cả trong thời gian chính thức lẫn hiệp phụ, HLV Kim Sang-sik đã gọi HLV thủ môn Lee Woon-jae và thủ môn Cao Văn Bình lại để trao đổi nhanh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hỏi Cao Văn Bình liệu có thể làm theo chỉ đạo của ông Lee Woon-jae hay không, và thủ môn trẻ của Việt Nam lập tức gật đầu.

Ông Lee Woon-jae trên sân tập cùng U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Bài báo nhấn mạnh "phù thủy luân lưu" Lee Woon-jae là nhân vật có uy tín đặc biệt với các cầu thủ Việt Nam. Ông từng là người hùng của bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2002, góp công lớn trong nhiều loạt luân lưu lịch sử và sở hữu tỷ lệ thắng luân lưu lên tới 91,7% khi còn thi đấu ở K-League.

Dựa trên phân tích video, ông Lee Woon-jae đã nắm rõ thói quen sút bóng của các cầu thủ Hàn Quốc. Trong loạt luân lưu, ông đưa ra chỉ dẫn bằng tiếng Việt về hướng sút, được truyền đạt gián tiếp tới Cao Văn Bình bằng ám hiệu đã thống nhất từ trước. Nhờ đó, thủ môn của U.23 Việt Nam liên tiếp đoán đúng hướng sút của đối phương và tạo ra lợi thế tâm lý rõ rệt.

Ông Lee Woon-jae tại World Cup 2002 ẢNH: AFP

Ở chiều ngược lại, thủ môn Hàn Quốc Hwang Jae-yoon dường như không có sự chuẩn bị phân tích cụ thể, khi cả 6 lần đều đổ người sang phải, trong khi các cú sút đều đi sang hướng ngược lại. Đến lượt thứ 7, khi Thanh Nhàn đá sang phải thì thủ môn U.23 Hàn Quốc lại đổ người qua bên trái.

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú sút luân lưu của U.23 Hàn Quốc

Thực tế, từ trước trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, HLV Lee Woon-jae đã tập trung tập bắt phạt đền cho Trung Kiên. Khi đó, ban huấn luyện nhận định có khả năng trận đấu sẽ phải bước vào loạt sút may rủi nhưng đáng tiếc là U.23 Việt Nam đã để thua trong 2 hiệp thi đấu chính thức. Tới trận tranh hạng ba, cơ hội tỏa sáng trước khung gỗ của U.23 Việt Nam được trao cho thủ thành trẻ Cao Văn Bình và anh đã không khiến ông Lee hay ông Kim thất vọng.

"HLV Kim Sang-sik nhiều đêm thức trắng chuẩn bị"

Chosun Ilbo đánh giá chiến thắng này không chỉ đến từ khoảnh khắc trên chấm 11 m, mà còn là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện đội tuyển U.23 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng đã thể hiện tinh thần kỷ luật, khả năng chống đỡ và sự tự tin, ngay cả khi phải chơi thiếu người ở giai đoạn cuối trận.

Tờ báo Hàn Quốc cũng dành lời khen cho cách làm việc của HLV Kim Sang-sik, khi ông gần như thức trắng nhiều đêm để phân tích đối thủ, xây dựng chiến thuật riêng cho từng trận. Việc thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp đội tuyển U.23 Trung Quốc được xem là quyết định táo bạo nhưng hiệu quả.

Ông Lee Woon-jae (ngoài cùng bên phải) là trợ thủ đắc lực của HLV Kim Sang-sik ẢNH: VFF

Trong bài viết, Chosun Ilbo khẳng định chiến thắng trước đội tuyển U.23 Hàn Quốc là lần đầu tiên U.23 Việt Nam vượt qua đối thủ này ở cấp độ U.23, sau chuỗi 3 trận hòa và 6 trận thua trước đó. Dù về mặt thống kê được tính là hòa do phân định bằng luân lưu, đây vẫn là cột mốc mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam.

Bài báo kết luận rằng, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm World Cup của HLV Lee Woon-jae, tư duy chiến thuật của HLV Kim Sang-sik và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đội tuyển U.23 Việt Nam đã tạo nên "cơn địa chấn" thực sự tại U.23 Asian Cup 2026.