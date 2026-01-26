HLV Kim Sang-sik nói khoảnh khắc buồn nhất: 'Khi tôi thấy Hiểu Minh...'

HLV Kim Sang-sik buồn lòng khi học trò chấn thương

Trả lời báo chí truyền thông sáng 26.1, sau thành công ở giải U.23 châu Á, HLV Kim Sang-sik đã nói về khoảnh khắc buồn nhất ông trải qua cùng U.23 Việt Nam. Bên cạnh niềm vui vô bờ khi U.23 Việt Nam đoạt tấm HCĐ lịch sử, là nỗi buồn thầm kín khi chứng kiến học trò chấn thương.

"Khoảnh khắc buồn nhất của tôi là khi thấy Hiểu Minh chấn thương. Tôi rất buồn khi thấy hình ảnh ấy", HLV Kim Sang-sik chia sẻ với các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên.

Hiểu Minh là trụ cột U.23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Anh đá chính 16 trận, ghi 3 bàn. Pha lập công vào lưới U.23 Jordan của Hiểu Minh là một trong những bàn thắng quan trọng nhất, giúp U.23 Việt Nam bảo vệ chiến thắng đầu tay ở giải năm nay.

Thầy Kim và Hiểu Minh sau trận thắng U.23 Hàn Quốc Ảnh: Ted Trần

HLV Kim Sang-sik trả lời Báo Thanh Niên và một số cơ quan báo chí sáng 26.1 ẢNH: ĐÌNH HUY

Hiểu Minh chấn thương ở trận gặp U.23 Trung Quốc sau tình huống va chạm mạnh với đối thủ. Trung vệ sinh năm 2004 rời sân bằng cáng, sau đó được kiểm tra tình hình ngay tại Ả Rập Xê Út. Kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Cầu thủ này sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec ngay trong tối 24.1, để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị.

Hiểu Minh và các lãnh đạo VFF, bác sĩ của Bệnh viện Vinmec

Với dạng chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thông thường dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Ê kíp bác sĩ mổ cho Hiểu Minh, dự kiến là ê kíp đã từng mổ cho Xuân Son.

"Hiểu Minh sẽ chờ đợi cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sau", HLV Kim Sang-sik tiếc nuối. Hiểu Minh từng lên tuyển hồi tháng 10.2025. Anh ghi dấu ấn với pha đánh đầu khiến trung vệ Nepal phản lưới, giúp Việt Nam thắng 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ, U.23 Việt Nam đã mở khóa vinh quang nhờ tinh thần cống hiến bền bỉ, không khoan nhượng.

"Các cầu thủ đã không biết đến chuyện từ bỏ là gì. Họ đá với tinh thần không buông bỏ, vậy nên mới có thành tích này. U.23 Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, tôi hiểu được điều đó và trân trọng điều đó", HLV Kim khẳng định.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, U.23 Việt Nam xây dựng được khối đội hình gắn kết, chặt chẽ, luôn lăn xả bọc lót cho nhau. Bởi vậy mà dù cá nhân không xuất chúng, U.23 Việt Nam vẫn làm nên chuyện trước đối thủ mạnh.

HLV Kim Sang-sik luôn tâm tư nghĩ cho học trò ẢNH: ĐÌNH HUY

"U.23 Việt Nam đã gặp những đội rất mạnh, từ trận đầu gặp Jordan đến trận cuối gặp Hàn Quốc. Họ có cầu thủ khỏe, nhanh, kỹ thuật và cao to. Tuy nhiên, chúng tôi không chùn bước. Toàn đội đã chiến đấu với cái đầu ngẩng cao, tự tin phô diễn những gì mình có. U.23 Việt Nam là tập thể đoàn kết và không từ bỏ. Chúng tôi biết các cầu thủ còn điểm yếu, nên phải có chiến thuật để củng cố khối đội hình kỷ luật, đoàn kết, nhờ vậy mới tạo nên kỳ tích. Tinh thần tập thể đóng vai trò rất quan trọng.

Trong thời gian qua, triết lý của tôi, đặc biệt ở tình huống cố định, cầu thủ U.23 Việt Nam dẫu thấp bé nhưng kèm người tốt, tuân thủ kỷ luật, thi đấu lăn xả, nhờ vậy khống chế được những đối thủ cao to. Đó là yếu tố tạo nên chiến tích. Khi đối thủ qua được 1 người, sẽ luôn có người sau bọc lót. Chiến thuật U.23 Việt Nam là vậy đấy", HLV Kim Sang-sik kết luận.

Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có ít tuần nghỉ ngơi, trước khi trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam để đấu Malaysia tại trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3 trên sân vận động Thiên Trường.