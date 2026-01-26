Bí quyết U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út là gì, HLV Kim Sang-sik lần đầu tiết lộ

HLV Kim Sang-sik: U.23 Việt Nam tập thể lực để nâng cấp thân trên

HLV Kim Sang-sik đã cùng U.23 Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử với tấm HCĐ ở giải U.23 châu Á 2026. Sau 8 năm, bóng đá trẻ Việt Nam mới lại chạm đến huy chương châu Á, nhờ hàng loạt kỷ lục được thiết lập.

Lần đầu tiên, U.23 Việt Nam thắng 5 trận ở một vòng chung kết châu Á. Trong đó, có 3 chiến thắng trước các đội mạnh Tây Á như U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 UAE, 1 trận thắng trước "hiện tượng" Trung Á U.23 Kyrgyzstan.

Đánh bại U.23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng ba cũng là cách chào tạm biệt vòng chung kết châu Á hoàn hảo nhất của thầy trò ông Kim.

PV Hồng Nam của Báo Thanh Niên tặng hoa HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong cuộc trả lời báo chí, truyền thông sáng 26.1, trong đó có Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik đã kể lại hành trình lịch sử của U.23 Việt Nam. Trong đó, bí quyết nâng cao thể lực để các cầu thủ đá sung mãn trước những đội khỏe nhất châu Á đã được ông Kim tiết lộ: "Tôi cùng ban huấn luyện đã lo lắng, khi sau SEA Games, cả đội chỉ được nghỉ vài ngày. Sau đó đội đi Qatar, rồi sang Ả Rập Xê Út đá giải luôn. U.23 Việt Nam mệt mỏi sau hành trình dài, nên phải có giáo án để hồi phục để có thể lực tốt. Trước những đối thủ mạnh, chúng tôi đã tập trung cả về thể lực lẫn tinh thần mới có thể gặt hái kết quả tốt.

Trước đó, tôi biết về mặt thể lực, U.23 Việt Nam có nền tảng tốt. Tôi hiểu rằng dù họ mệt mỏi sau SEA Games, nhưng họ có thể lực tốt. Ở Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam có tập thể lực đan xen trong các bài chiến thuật. Sau buổi tập, tôi cho họ chống đẩy để phát triển phần cơ thân trên. Họ cần có thân trên tốt để đấu tay đôi với các đối thủ hàng đầu".

Bên cạnh nâng cấp thể lực, HLV Kim Sang-sik còn đề ra đấu pháp hợp lý. U.23 Việt Nam chơi tấn công sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu, khép lại giải với thành tích ghi bàn tốt thứ hai (10 bàn sau 6 trận), chỉ xếp sau U.23 Nhật Bản.

Chiến lược gia Hàn Quốc tiết lộ: "Khi bước vào giải đấu với nhiều đội mạnh, giỏi pressing tầm cao, chúng tôi đã đưa ra các bài tập, ví dụ như các chân chạy cánh Văn Khang, Minh Phúc, hoặc tiền đạo lệnh như Lê Phát, Thanh Nhàn phải thực hiện các đường “đâm”, thả bóng ra sau lưng trung vệ để phá sức đối thủ. Đó là bí quyết thành công".

'Gạt bỏ cảm xúc khi đối đầu U.23 Hàn Quốc'

Chiến thắng trước đội bóng quê hương U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba (hòa 2-2 trong 120 phút, thắng 7-6 trên chấm luân lưu) là khoảnh khắc đặc biệt với HLV Kim Sang-sik.

Ông là HLV Hàn Quốc đầu tiên dẫn dắt U.23 Việt Nam đánh bại đội bóng quê hương, vượt qua thành tích của người tiền nhiệm Park Hang-seo và Gong Oh-kyun.

HLV Kim Sang-sik đã cùng U.23 Việt Nam thắng 16/17 trận gần nhất ẢNH: ĐÌNH HUY

"Hàn Quốc là quê hương tôi, ban huấn luyện Hàn Quốc cũng là đồng đội khi tôi còn đá K-League. Cảm xúc khá lạ khi đối đầu đội bóng quê hương, nhưng tôi đã gạt cảm xúc để tập trung cho trận đấu", ông Kim nói.

HLV Kim Sang-sik khẳng định đã chuẩn bị chiến thuật kỹ càng để U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc: "U.23 Hàn Quốc cũng như các đối thủ châu Á khác, đều có tốc độ, thể hình. Trong các pha đấu 1-1, các cầu thủ U.23 Việt Nam có thể bị vượt qua, nhưng sau đó phải có người khác bọc lót hỗ trợ. Tôi nhắc học trò phải kèm người chắc ở các pha bóng cố định mới trụ được trước các đội mạnh. Nhờ vậy, họ có kết quả tốt. U.23 Việt Nam đã tuân thủ chiến thuật.

Chỉ còn 30 giây nữa là hết trận, nhưng U.23 Việt Nam lại nhận bàn thua đáng tiếc. Song, toàn đội đã chơi quật cường, không biết mệt mỏi để kéo trận đấu vào luân lưu".

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm "thủ thuật tâm lý" đã giúp U.23 Việt Nam vượt khó ở trận tranh hạng ba.

"Trong trận gặp Hàn Quốc, khi Đình Bắc bị thẻ đỏ rời sân, ở thế 10 đấu 11, thực sự 30 phút hiệp phụ rất dài. Tôi không biết nói gì cho họ an tâm cả. Tôi chỉ nhắc họ rằng hãy coi đây như một buổi tập bình thường, như một buổi tập đá thủ, để họ có thể tự tin phòng ngự cho đến loạt đá luân lưu", HLV Kim Sang-sik tiết lộ.