Hành trình viết trang sử vàng của U.23 Việt Nam

C Ỗ MÁY CHIẾN THẮNG

Cách đây 2 tháng, có lẽ không nhiều người tin rằng lứa U.23 VN từng thắng chật vật U.23 Lào và U.23 Campuchia (cùng tỷ số 2-1) đủ sức làm nên chuyện tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik cùng học trò khởi đầu hành trình bằng những trận đấu khó khăn trước đối thủ yếu, với những miếng ghép lệch nhịp, lúng túng và không báo hiệu tương lai rực rỡ.

Thế nhưng, bằng nỗ lực phi thường, quyết tâm vững như bàn thạch cùng lối chơi khoa học kết tinh nhờ thể lực, trí tuệ của cả thầy lẫn trò, U.23 VN đã làm nên cuộc vượt thác ngoạn mục, trở thành lứa cầu thủ thắng nhiều nhất, ghi bàn hiệu quả nhất trong những lần VN tham gia giải đấu này.

Chiến thắng tuyệt vời của U.23 Việt Nam

U.23 VN đã có một hành trình ngoạn mục Ảnh: TED TRẦN

Học trò HLV Kim Sang-sik khởi động bằng chức vô địch U.23 Đông Nam Á vào tháng 7.2025, với xu hướng chủ đạo "càng đá càng hay". Ở giải này, sau những trận đấu vấp váp khi gặp U.23 Lào (thắng 3-0), U.23 Campuchia (2-1) ở vòng bảng và U.23 Philippines (2-1) ở bán kết với lối chơi chưa khớp nhịp, Đình Bắc cùng đồng đội đạt đỉnh cao phong độ đúng lúc khó khăn nhất, khi đối đầu U.23 Indonesia ở sân Gelora Bung Karno trong trận chung kết. Lối đá pressing khoa học và phòng ngự kín kẽ dựa vào cự ly đội hình hợp lý đã trở thành bản lề để HLV Kim Sang-sik xây dựng bản sắc cho U.23 VN. Một lứa cầu thủ không phải xuất chúng về trình độ, không giàu kinh nghiệm đá tuyển như thế hệ đàn anh, nhưng lại có nền tảng thể lực tốt, lối chơi hiện đại cùng tinh thần đoàn kết - chất keo kết dính để tạo nên lối chơi tập thể.

Đình Bắc trở thành Vua phá lưới giải U.23 châu Á 2026 Ảnh: AFC

Đến vòng loại U.23 châu Á 2026 (tháng 9.2025), U.23 VN gặp thử thách lớn khi các đối thủ U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen đều phòng ngự tầm thấp và quây cực "rát". Đây cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của U.23 VN, khi học trò ông Kim chỉ ghi 4 bàn sau 3 trận (2 trận thắng 1-0). Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn HLV Kim Sang-sik chứng tỏ năng lực dùng người, khi các phương án mang tính bất ngờ như Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Văn Thuận hay Thanh Nhàn đều ghi bàn quyết định trận đấu. Trải nghiệm gặp những đội phòng ngự lùi sâu giúp U.23 VN có thêm ý tưởng triển khai bóng, với những pha đan bóng trung lộ kết hợp đánh biên nhuần nhuyễn, chứ không đơn thuần dựa vào tình huống cố định như giải trước.

Nếu 7 trận thắng tại giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á 2026 mang đến khởi đầu suôn sẻ thì SEA Games 33 là nút thắt "mở van" niềm tin mà HLV Kim Sang-sik cùng học trò đã chờ đợi. Sau chiến thắng sát nút trước U.22 Lào (2-1), U.22 VN thắng liền 2 trận cùng tỷ số 2-0 trước U.22 Malaysia (vòng bảng) và U.22 Philippines (bán kết), để rồi mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử chung kết SEA Games khi hạ U.22 Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala để lên ngôi vô địch.

Cỗ máy chiến thắng của ông Kim thực sự vào guồng ở VCK U.23 châu Á 2026, khi U.23 VN toàn thắng vòng bảng, lần lượt đánh bại U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0) để chiếm ngôi đầu bảng đấu khó. Đến tứ kết, U.23 VN giải "dớp" U.23 UAE, với chiến thắng kịch tính 3-2 nhờ thế trận tấn công bài bản, khoa học, khiến dàn sao Tây Á không thể chống đỡ. Dù thua 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết, nhưng U.23 VN đã đứng dậy rất nhanh trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc. Với chỉ 10 người, học trò HLV Kim

Sang-sik kiên cường giữ được tỷ số 2-2 trong 2 hiệp phụ, rồi hạ đối thủ 7-6 trên chấm luân lưu, khép lại hành trình ngoạn mục chỉ trong 8 tháng để khắc họa nên một lứa trẻ thành công của bóng đá VN.

L ỨA CẦU THỦ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Hành trình của U.23 VN không hoàn hảo. Có tì vết trong lối chơi, có giai đoạn bị hoài nghi, có những trận bị dồn ép nghẹt thở và tưởng như đã thất bại. Thế nhưng, học trò ông Kim đáng khen chính bởi những điều chưa hoàn hảo ấy.

U.23 VN đã chơi với tinh thần sai đâu, sửa đấy. Mỗi trận đấu là một bài toán, mà bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu, Đình Bắc cùng đồng đội đã dũng cảm vượt qua. Câu nói "ma thuật của U.23 VN chính là nỗ lực cầu thủ" của ông Kim đã ứng nghiệm. Chiến lược gia Hàn Quốc đã có chiến thuật khoa học và mềm dẻo, kết hợp năng lực đọc trận đấu giỏi để biến U.23 VN thành một tập thể khó đoán.

Song, sẽ không có 16 chiến thắng sau 17 trận, không có tấm HCĐ U.23 châu Á và 2 chức vô địch trẻ Đông Nam Á nếu thiếu đi nỗ lực của cầu thủ.

Một lứa U.23 đã chiến đấu quên mình, cố gắng cật lực từ sân tập đến sân đấu để mang về vinh quang với trái tim khiêm nhường và đôi chân luôn ở trên mặt đấu, xứng đáng được người hâm mộ nhớ mãi.