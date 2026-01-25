Vì sao HLV Kim Sang-sik không được nhận HCV SEA Games nhưng lại được trao HCĐ U.23 châu Á?

Cách đây chưa đầy 2 tháng, tại SEA Games 33, đội tuyển U.22 Việt Nam đã giành HCV sau chiến thắng 3-2 trước U.22 Thái Lan trong trận chung kết kéo dài 120 phút. Tuy nhiên, ở lễ trao thưởng, một chi tiết khiến nhiều người chú ý là HLV Kim Sang-sik không được trao HCV cùng các cầu thủ.

U.22 Việt Nam nhận HCV ở SEA Games 33

Hình ảnh này từng gây thắc mắc, bởi ở nhiều giải đấu khác như AFF Cup hay giải U.23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik vẫn được trao huy chương. Tuy nhiên, với SEA Games, việc HLV không nhận huy chương lại hoàn toàn phù hợp với quy định của đại hội.

SEA Games chỉ trao huy chương cho VĐV

Theo quy định của SEA Games, huy chương chỉ được trao cho các VĐV tham gia thi đấu. Ban huấn luyện không thuộc đối tượng được vinh danh bằng huy chương, và quy định này được áp dụng thống nhất cho tất cả các môn thể thao, trong đó có bóng đá. Có một số ngoại lệ ở một số kỳ SEA Games nhưng điều này do BTC nước chủ nhà quyết định. Còn tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan không trao huy chương cho ban huấn luyện môn bóng đá.

HLV Kim Sang-sik và các thành viên ban huấn luyện được nhận HCĐ U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

SEA Games là đại hội thể thao đa môn, quy tụ hàng chục môn thi đấu với hàng trăm nội dung và số lượng huy chương rất lớn. Vì vậy, BTC chỉ trao huy chương cho VĐV trực tiếp thi đấu nhằm bảo đảm tính thống nhất trong công tác tổ chức và quản lý.

Thực tế, không chỉ SEA Games mà các đại hội thể thao lớn trên thế giới như ASIAD hay Olympic cũng áp dụng nguyên tắc tương tự, khi huy chương chỉ được trao cho VĐV, còn HLV và các thành viên ban huấn luyện không nằm trong danh sách được vinh danh.

HLV Kim Sang-sik đã có huy chương cho riêng mình

Trong khi đó, tại VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cùng các thành viên ban huấn luyện đội tuyển U.23 Việt Nam lại được trao HCĐ. Rạng sáng 24.1.2026 (theo giờ Việt Nam), sau trận tranh hạng ba, BTC đã phát huy chương cho toàn đội. Theo quy định của AFC, giải chỉ tổ chức trao huy chương cho các đội tham gia thi đấu trận chung kết nên BTC đã phát HCĐ cho U.23 Việt Nam tự chia nhau chứ không có mục trao HCĐ ở lễ trao giải chính thức.

Các thành viên đội U.23 Việt Nam nhận HCĐ ảnh: VFF

Khuất Văn Khang (đứng đầu) và các đồng đội khoe tấm HCĐ U.23 châu Á 2026 ẢNH: FACEBOOK KHUẤT VĂN KHANG

Theo chương 12, điều 51 trong điều lệ giải U.23 châu Á, AFC quy định trao 43 huy chương tối đa cho mỗi đội vô địch, á quân và đội xếp thứ ba. Số lượng này bao gồm cả cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên trong danh sách đăng ký chính thức. Ngoài ra, các huy chương bổ sung có thể được sản xuất theo yêu cầu và chi phí do đội tham dự chi trả.



