Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hé lộ mục tiêu cực mới cho U.23 Việt Nam!

Hành trình mới của U.23 Việt Nam

Trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 vào rạng sáng 24.1 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ trực tiếp với các cầu thủ U.23 Việt Nam, nhấn mạnh trách nhiệm phát triển lâu dài và các mục tiêu sắp tới của đội tuyển.

Chủ tịch VFF khẳng định mọi thành tích của các đội tuyển quốc gia đều bắt nguồn từ nền tảng đào tạo và thi đấu tại các CLB. “Mọi thành tích đều đến từ các CLB. Các bạn phải có trách nhiệm tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho CLB của mình thật tốt”, ông Trần Quốc Tuấn nói. Với những cầu thủ còn trẻ, người đứng đầu VFF yêu cầu tiếp tục chuẩn bị nghiêm túc cho các mục tiêu tiếp theo.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dặn dò toàn đội U.23 Việt Nam sau trận tranh HCĐ

Đáng chú ý, Chủ tịch VFF cho biết VFF đã xây dựng lộ trình dài hạn cho U.23 Việt Nam, trong đó SEA Games được xác định là cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, đây là kế hoạch cho gần 2 năm tới, không phải mục tiêu tức thì của lứa U.23 vừa giành HCĐ châu Á. Kết thúc giải U.23 châu Á cũng là lúc cận kề Tết Nguyên đán, Chủ tịch VFF cũng không quên chúc toàn đội đón tết vui vẻ: "Năm mới chắc là mọi người cũng bận, chúc mừng năm mới tất cả các bạn".

Ông Trần Quốc Tuấn trao giải và chúc mừng Sato - cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Chủ tịch VFF trao giải Fair-play cho U.23 Hàn Quốc. Người nhận giải là Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đâ Hàn Quốc (trái) ẢNH: AFC

Chủ tịch VFF trao giải và chúc mừng đội vô địch U.23 Nhật Bản ẢNH: AFC

Thực tế, với lứa cầu thủ hiện tại, nhiều gương mặt trụ cột đã và đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quá tuổi tham dự SEA Games như Đình Bắc, Hiểu Minh, Lý Đức, Thanh Nhàn, Văn Khang hay Ngọc Mỹ. Những cầu thủ này được kỳ vọng sẽ chuyển dần trọng tâm sang thi đấu cho CLB và hướng tới cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân

Lứa kế cận cho SEA Games và hành trình mới của U.23 Việt Nam

Bên cạnh nhóm cầu thủ sắp quá tuổi, U.23 Việt Nam vẫn còn những nhân tố trẻ giàu tiềm năng để tiếp tục phát triển cho giai đoạn kế tiếp. Những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, cầu thủ trẻ nhất đội Lê Phát, cùng Công Phương, Văn Thuận,… được xem là lực lượng kế cận quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu trẻ sắp tới.

Những chia sẻ rất chân thành của HLV Kim Sang-sik trong phòng thay đồ sau trận với U.23 Hàn Quốc

Trong không khí đầy cảm xúc sau trận tranh HCĐ, HLV Kim Sang-sik cũng đã tập hợp toàn đội trong phòng thay đồ và gửi lời tri ân tới các học trò. “Trước tiên, mọi người đã rất vất vả trong suốt hành trình này. Tôi rất tự hào và rất vui mừng. Chúng ta đã có một chặng đường dài, từ Thái Lan cho đến bây giờ, với rất nhiều buổi tập mệt mỏi”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thẳng thắn nhắc đến phong cách làm việc nghiêm khắc của mình. “Không chỉ ở cấp độ U.23, chúng ta còn hướng tới đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tạo ra những bài tập và chỉ dẫn tốt nhất cho mọi người”, ông nói.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



