HLV Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi, ngậm ngùi nhắc lại loạt đá luân lưu thua U.23 Việt Nam: ‘Thủ môn đã…’

Theo mô tả của OSEN: “Đội tuyển U.23 Hàn Quốc lặng lẽ trở về sau VCK U.23 châu Á 2026, với gương mặt cầu thủ và ban huấn luyện đều tỏ rõ sự mệt mỏi. HLV Lee Min-sung xuất hiện trước truyền thông với thái độ trầm lặng, liên tục cúi đầu khi được đặt câu hỏi. Không có nụ cười vui vẻ, không có những cái vẫy tay quen thuộc nào của người hâm mộ”.

“HLV Lee Min-sung cúi đầu, nói ngắn gọn nhưng đầy nặng nề: Tôi rất xin lỗi. Xin hãy tin tưởng và chờ đợi chúng tôi”, OSEN nhấn mạnh.

U.23 Hàn Quốc có màn thể hiện thất vọng tại VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

U.23 Hàn Quốc đã chuẩn bị kỹ loạt sút luân lưu nhưng...

Tại VCK U.23 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê Út, U.23 Hàn Quốc bước vào giải với mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, ngay từ vòng bảng, hành trình của đội bóng xứ kim chi đã bộc lộ nhiều vấn đề. Thất bại 0-2 trước U.23 Uzbekistan – đội hình gồm nhiều cầu thủ U.21 hướng tới Olympic Los Angeles 2028 khiến U.23 Hàn Quốc chỉ đứng nhì bảng C.

Ở vòng tứ kết, thầy trò HLV Lee Min-sung vượt qua Úc 2-1 nhờ pha đánh đầu quyết định của Shin Min-ha ở cuối hiệp hai. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó nhanh chóng khép lại khi U.23 Hàn Quốc để thua U.23 Nhật Bản 0-1 ở bán kết, trong trận đấu mà họ bị đối thủ dứt điểm vượt trội ngay trong hiệp một.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở trận tranh hạng ba gặp U.23 Việt Nam. Sau 120 phút căng thẳng với tỷ số hòa 2-2, U.23 Hàn Quốc gục ngã 6-7 trên chấm luân lưu, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ U.23 để thua Việt Nam.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Trước những nghi vấn từ dư luận về công tác chuẩn bị cho loạt sút luân lưu, HLV Lee Min-sung đã trực tiếp lên tiếng tại sân bay Incheon. Ông cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho loạt sút luân lưu ngay từ vòng tứ kết. Việc cho rằng đội tuyển U.23 Hàn Quốc không chuẩn bị là không chính xác”.

Nhà cầm quân 49 tuổi tiết lộ ban huấn luyện không áp đặt cứng nhắc cho thủ môn trong các tình huống luân lưu. “Chúng tôi thường trao quyền lựa chọn cho thủ môn. Chúng tôi không huấn luyện họ bằng cách yêu cầu phải đổ người theo một hướng cố định”, ông Lee Min-sung nói thêm.

HLV Lee Min-seong cũng thừa nhận có những yếu tố phát sinh ngoài dự kiến, đặc biệt là những thay đổi về nhân sự trong trận đấu, khiến kế hoạch ban đầu không thể vận hành trọn vẹn. “Có những cầu thủ mà chúng tôi dự tính cho loạt luân lưu đã bị thay ra. Đó là điều xảy ra ngay trong trận đấu”, ông chia sẻ.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ, HLV Lee Min-sung tiếp tục cúi đầu nhận trách nhiệm. “Màn trình diễn và kết quả lần này là không đạt yêu cầu. Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc. Đại hội thể thao châu Á 2026 là mục tiêu rất quan trọng, và chúng tôi sẽ thể hiện một diện mạo khác trong thời gian tới”, ông nhấn mạnh.

U.23 Hàn Quốc để thua trong loạt sút luân lưu trước U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Theo nhà cầm quân của U.23 Hàn Quốc, vấn đề lớn nhất không nằm ở độ tuổi cầu thủ. “Trẻ hơn hay lớn hơn hai tuổi không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là hệ thống và cấu trúc tổng thể của đội bóng”, HLV Lee Min-sung nói, đồng thời cho biết U.23 Hàn Quốc đã sử dụng tới 6 cầu thủ dưới 20 tuổi và xem đây là nền tảng cho chặng đường sắp tới.

Khi được hỏi về áp lực hướng tới Đại hội thể thao châu Á 2026, nơi U.23 Hàn Quốc đặt mục tiêu giành HCV, HLV Lee Min-sung khẳng định: “Chúng tôi đang xây dựng một đội tuyển hướng tới mục tiêu đó. Đội bóng cần thêm thời gian để trưởng thành”.