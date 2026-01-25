Thắng dễ Thể Công Viettel I, U.19 SLNA vào chung kết giải vô địch U.19 quốc gia

U.19 SLNA khẳng định sức mạnh, vào chung kết xứng đáng

Bước vào trận bán kết giải vô địch U.19 quốc gia cúp Modern 2025-2026, U.19 SLNA thể hiện sự tự tin của đội bóng thi đấu ổn định nhất từ đầu giải. Đại diện xứ Nghệ nhập cuộc chủ động, chơi áp sát, mạnh mẽ và tổ chức lối chơi chặt chẽ, hạn chế tối đa các pha tấn công nguy hiểm của U.19 Thể Công Viettel I.

Dù vậy, U.19 Thể Công Viettel I cho thấy sự khó chịu với lối chơi phòng ngự tập trung, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Trong thế trận giằng co, Hoàng Minh Hợi tiếp tục là điểm tựa nơi tuyến giữa của SLNA, giúp đội bóng kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bóng đá trẻ SLNA rất giàu truyền thống ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, SLNA gia tăng sức ép và sớm tạo ra khác biệt. Từ đường chuyền thuận lợi của Anh Dũng, Tấn Minh thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Hồng Việt chơi chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Khi Thể Công Viettel I buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, SLNA tận dụng tốt các tình huống phản công. Sau pha cản phá không dứt khoát của thủ môn đối phương, Hoàng Minh Hợi băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Những phút còn lại, nỗ lực của Thể Công Viettel I không mang lại hiệu quả. Đại diện áo lính bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số và chấp nhận dừng bước, trong khi SLNA giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của U.19 SLNA sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa U.19 PVF-CAND và U.19 Hà Nội.