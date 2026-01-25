U.23 Việt Nam ‘bất ngờ’ không có… cầu thủ dự bị, vì đội hình gần như hoàn hảo

Không có khoảng cách giữa 'kép chính và kép phụ'

Chỉ có 2 cầu thủ được giữ lại trong đội hình chính thức của U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3, so với trận bán kết trước đó gặp U.23 Trung Quốc, đó là trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn. Mục đích đầu tiên của ông Kim, chắc chắn là tạo điều kiện để cho các học trò của mình có cơ hội được thi đấu, tăng cường bản lĩnh quốc tế, ở trận cuối cùng của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026.

Cầu thủ dự bị của U.23 Việt Nam đá không kém cầu thủ thường đá chính Ảnh: TED Trần

Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, dù thay đổi rất nhiều, nhưng chất lượng chuyên môn của U.23 Việt Nam không hề thay đổi. Ở hàng tiền đạo, Quốc Việt, Văn Thuận không thua Lê Phát, Ngọc Mỹ ở trận đấu trước đó, riêng Đình Bắc thì không cần phải bàn. Đình Bắc ngồi dự bị ở 4 trận liên tiếp trước đó (gặp U.23 Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út, UAE và U.23 Trung Quốc) vì vấn đề chiến thuật và thể lực, chứ không phải vì anh kém. Nay Đình Bắc quay lại đội hình chính cũng vì lý do chiến thuật.

Ở hàng tiền vệ, Quốc Cường không có sự khác biệt đáng kể so Xuân Bắc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Phi Hoàng cũng không kém so với Văn Khang khi đá ở cánh trái, còn Anh Quân không thua Minh Phúc khi chơi ở cánh phải.

Duy chỉ có 2 trung vệ Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh không bằng những cầu thủ thường xuyên thi đấu chính thức trước đó là Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức. Nếu các trung vệ dự bị xuất sắc như các trung vệ thường đá chính, U.23 Việt Nam đã có sự thay thế hoàn hảo.

Người hùng là gương mặt ít người nghĩ đến

Trong số các cầu thủ thường ngồi dự bị, thủ môn dự bị Cao Văn Bình quá xuất sắc. Anh hầu như không có sự chênh lệch so với thủ môn chính thức Trần Trung Kiên, và đây là vị trí gây bất ngờ nhiều nhất.

Thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng, dù mới thi đấu trận đầu tiên tại giải năm nay Ảnh: TED Trần

Thường thì khoảng cách giữa thủ môn số 1 và số 2 ở hầu hết các đội bóng trên thế giới rất lớn. Nhưng Cao Văn Bình thể hiện hầu hết các phẩm chất tốt mà Trần Trung Kiên từng thể hiện ở các trận trước: phản xạ nhanh, làm chủ khu vực cấm địa tốt, bắt bóng bổng giỏi… Anh làm nản lòng các chân sút U.23 Hàn Quốc, khi cản phá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của đội này.

Chưa hết, Cao Văn Bình còn đẩy được 1 quả 11m của đối thủ trong loạt sút luân lưu, góp phần quan trọng giúp U.23 Việt Nam chiến thắng chung cuộc, giành được huy chương đồng tại giải năm nay.

Sau khi thủ môn Cao Văn Bình ra sân thi đấu ở trận tranh hạng 3, có đến 22 trong tổng số 23 cầu thủ của U.23 Việt Nam, được sử dụng tại giải năm nay (người duy nhất không thi đấu phút nào là thủ môn số 3 Phạm Đình Hải). Đây có thể là kỷ lục của các đội tuyển Việt Nam ở các giải cấp châu lục từ trước đến nay. Sự đồng đều về đội hình góp phần quan trọng giúp U.23 Việt Nam khó bị bắt bài, duy trì được sự dẻo dai, đồng thời giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik tạo được kỳ tích giành hạng 3 chung cuộc.