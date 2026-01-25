Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Những người hùng U.23 Việt Nam nghỉ ngơi bao lâu, đá giải gì sau U.23 châu Á?

Hồng Nam
Hồng Nam
25/01/2026 20:18 GMT+7

Các nhân tố U.23 Việt Nam sẽ trở lại sân chơi V-League, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở giải U.23 châu Á 2026.

Dàn sao U.23 Việt Nam trở lại đấu V-League

Sau thành công tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tấm HCĐ, toàn đội U.23 Việt Nam đã trở về nước để các cầu thủ tiếp tục hành trình tại đội bóng chủ quản.

Dự kiến, các tuyển thủ sẽ có từ 2 đến 3 ngày nghỉ ngơi tùy theo lịch của CLB. Sau đó, Khuất Văn Khang cùng đồng đội sẽ tái xuất đấu trường V-League, khi guồng quay bóng đá Việt Nam hoạt động trở lại sau gần 2 tháng nghỉ ngơi để nhường sân cho U.23 Việt Nam thi đấu. 

Với 100% quân số U.23 Việt Nam đá V-League, đây vẫn là đấu trường để học trò thầy Kim rèn luyện bản lĩnh thi đấu và nâng cao trình độ.

Những người hùng U.23 Việt Nam nghỉ ngơi bao lâu, đá giải gì sau U.23 châu Á?- Ảnh 1.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ trở lại V-League thi đấu

ẢNH: TED TRẦN TV

Loạt trận vòng 12 V-League sẽ trở lại cuối tuần này. Trên đỉnh bảng, CLB Ninh Bình của Quốc Việt, Lê Phát, Anh Quân, Văn Thuận sẽ đối đầu CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) của Lý Đức, Minh Phúc và Đình Bắc lúc 19 giờ 15 ngày 1.2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ninh Bình dẫn đầu V-League với 27 điểm sau 11 trận, nhưng CLB CAHN đã "phả hơi nóng" với 26 điểm sau 10 trận. Nếu đánh bại đội khách Ninh Bình, thầy trò HLV Alexandre Polking sẽ chiếm ngôi đầu. 

Với ngòi nổ Đình Bắc đang trưởng thành vượt bậc với ngôi vua phá lưới U.23 châu Á, cùng "hạt giống trẻ" Minh Phúc ở biên phải, CLB CAHN đủ sức thực hiện cuộc lật đổ. 

Song CLB Ninh Bình cũng không dễ bị đánh bại, khi vừa chiêu mộ thành công bộ ba Văn Thuận, Ngọc Mỹ và Thái Sơn (Văn Thuận, Thái Sơn gia nhập trước, Ngọc Mỹ được cho Thanh Hóa mượn lại đến hết mùa) từ CLB Thanh Hóa, kết hợp với tuyển thủ Tiến Anh của Thể Công Viettel.

Những nhân tố có thể lực tốt và giàu tốc độ sẽ giúp CLB Ninh Bình triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường nhằm lấy tối thiểu 1 điểm để giữ ngôi đầu trước sức ép của CLB CAHN.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Sôi nổi cuộc đua trụ hạng  

Trên sân Vinh lúc 18 giờ ngày 31.1, SLNA của Văn Bình sẽ so tài CLB Hà Nội của Văn Hà, Đình Hải. Với 5 điểm kém tốp 3, CLB Hà Nội cần tích lũy chiến thắng trước các đội yếu hơn để thu hẹp cách biệt. 

Tuy nhiên, SLNA cũng không phải đối thủ dễ đánh bại. Văn Bình cùng đồng đội đã lấy 4 điểm sau 3 trận gần nhất để vươn lên hạng 9. Đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn biến sân Vinh thành nơi đi dễ khó về với đội khách Hà Nội. 

Trên sân nhà PVF lúc 18 giờ ngày 11.2, PVF-CAND của Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn sẽ so tài CLB Công an TP.HCM của Quốc Cường. Vắng trụ cột Hiểu Minh do chấn thương trong tối thiểu 6-9 tháng tới, PVF-CAND cùng HLV Nguyễn Thành Công phải rất nỗ lực để tìm cơ may trụ hạng, khi đang đứng áp chót với 8 điểm sau 11 trận.

Những người hùng U.23 Việt Nam nghỉ ngơi bao lâu, đá giải gì sau U.23 châu Á?- Ảnh 2.

Xuân Bắc (áo đỏ) trong màu áo PVF-CAND

ẢNH: MINH TÚ

Đội cuối bảng Đà Nẵng của Phi Hoàng, Đức Anh sẽ đối đầu HAGL của Trung Kiên, trong trận "chung kết ngược" vòng 12. 

Một trận đấu đáng chú ý khác, là màn so tài giữa Hải Phòng của trung vệ Nhật Minh với Thể Công Viettel (18 giờ ngày 31.1), nơi đào tạo nên thủ quân Văn Khang, Công Phương. Hải Phòng đang bay cao với 20 điểm sau 11 trận, ngự trị trong tốp 3. 

Song, Thể Công Viettel cũng đứng ngay sau với 19 điểm sau 10 trận, chỉ kém 1 điểm. Nếu hạ chủ nhà ở Lạch Tray, đội bóng áo lính sẽ đòi lại vị trí trong tốp 3. 

Ở giữa bảng, Hà Tĩnh của Lê Viktor đối đầu Becamex TP.HCM (18 giờ ngày 30.1), trong khi Thanh Hóa của Ngọc Mỹ gặp thử thách lớn trong cuộc đua trụ hạng khi gặp Nam Định trên sân nhà (18 giờ ngày 1.2). 


Tin liên quan

U.23 Việt Nam còn nhiều 'ngọc quý': Sẵn sàng đua huy chương U.23 châu Á 2028

U.23 Việt Nam còn nhiều 'ngọc quý': Sẵn sàng đua huy chương U.23 châu Á 2028

Lực lượng hiện tại của U.23 Việt Nam vẫn còn một số gương mặt đủ điều kiện dự giải U.23 châu Á 2028.

Trung tâm PVF hợp tác với CLB nổi tiếng Brazil: Sẽ có thêm Hiểu Minh, Thanh Nhàn thế hệ mới

'Bó đũa' U.23 Việt Nam không thể bị bẻ gãy

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik U.23 châu Á V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận