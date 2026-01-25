Những người hùng U.23 Việt Nam nghỉ ngơi bao lâu, đá giải gì sau U.23 châu Á?

Dàn sao U.23 Việt Nam trở lại đấu V-League

Sau thành công tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tấm HCĐ, toàn đội U.23 Việt Nam đã trở về nước để các cầu thủ tiếp tục hành trình tại đội bóng chủ quản.

Dự kiến, các tuyển thủ sẽ có từ 2 đến 3 ngày nghỉ ngơi tùy theo lịch của CLB. Sau đó, Khuất Văn Khang cùng đồng đội sẽ tái xuất đấu trường V-League, khi guồng quay bóng đá Việt Nam hoạt động trở lại sau gần 2 tháng nghỉ ngơi để nhường sân cho U.23 Việt Nam thi đấu.

Với 100% quân số U.23 Việt Nam đá V-League, đây vẫn là đấu trường để học trò thầy Kim rèn luyện bản lĩnh thi đấu và nâng cao trình độ.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ trở lại V-League thi đấu ẢNH: TED TRẦN TV

Loạt trận vòng 12 V-League sẽ trở lại cuối tuần này. Trên đỉnh bảng, CLB Ninh Bình của Quốc Việt, Lê Phát, Anh Quân, Văn Thuận sẽ đối đầu CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) của Lý Đức, Minh Phúc và Đình Bắc lúc 19 giờ 15 ngày 1.2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ninh Bình dẫn đầu V-League với 27 điểm sau 11 trận, nhưng CLB CAHN đã "phả hơi nóng" với 26 điểm sau 10 trận. Nếu đánh bại đội khách Ninh Bình, thầy trò HLV Alexandre Polking sẽ chiếm ngôi đầu.

Với ngòi nổ Đình Bắc đang trưởng thành vượt bậc với ngôi vua phá lưới U.23 châu Á, cùng "hạt giống trẻ" Minh Phúc ở biên phải, CLB CAHN đủ sức thực hiện cuộc lật đổ.

Song CLB Ninh Bình cũng không dễ bị đánh bại, khi vừa chiêu mộ thành công bộ ba Văn Thuận, Ngọc Mỹ và Thái Sơn (Văn Thuận, Thái Sơn gia nhập trước, Ngọc Mỹ được cho Thanh Hóa mượn lại đến hết mùa) từ CLB Thanh Hóa, kết hợp với tuyển thủ Tiến Anh của Thể Công Viettel.

Những nhân tố có thể lực tốt và giàu tốc độ sẽ giúp CLB Ninh Bình triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường nhằm lấy tối thiểu 1 điểm để giữ ngôi đầu trước sức ép của CLB CAHN.

Sôi nổi cuộc đua trụ hạng

Trên sân Vinh lúc 18 giờ ngày 31.1, SLNA của Văn Bình sẽ so tài CLB Hà Nội của Văn Hà, Đình Hải. Với 5 điểm kém tốp 3, CLB Hà Nội cần tích lũy chiến thắng trước các đội yếu hơn để thu hẹp cách biệt.

Tuy nhiên, SLNA cũng không phải đối thủ dễ đánh bại. Văn Bình cùng đồng đội đã lấy 4 điểm sau 3 trận gần nhất để vươn lên hạng 9. Đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn biến sân Vinh thành nơi đi dễ khó về với đội khách Hà Nội.

Trên sân nhà PVF lúc 18 giờ ngày 11.2, PVF-CAND của Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn sẽ so tài CLB Công an TP.HCM của Quốc Cường. Vắng trụ cột Hiểu Minh do chấn thương trong tối thiểu 6-9 tháng tới, PVF-CAND cùng HLV Nguyễn Thành Công phải rất nỗ lực để tìm cơ may trụ hạng, khi đang đứng áp chót với 8 điểm sau 11 trận.

Xuân Bắc (áo đỏ) trong màu áo PVF-CAND ẢNH: MINH TÚ

Đội cuối bảng Đà Nẵng của Phi Hoàng, Đức Anh sẽ đối đầu HAGL của Trung Kiên, trong trận "chung kết ngược" vòng 12.

Một trận đấu đáng chú ý khác, là màn so tài giữa Hải Phòng của trung vệ Nhật Minh với Thể Công Viettel (18 giờ ngày 31.1), nơi đào tạo nên thủ quân Văn Khang, Công Phương. Hải Phòng đang bay cao với 20 điểm sau 11 trận, ngự trị trong tốp 3.

Song, Thể Công Viettel cũng đứng ngay sau với 19 điểm sau 10 trận, chỉ kém 1 điểm. Nếu hạ chủ nhà ở Lạch Tray, đội bóng áo lính sẽ đòi lại vị trí trong tốp 3.

Ở giữa bảng, Hà Tĩnh của Lê Viktor đối đầu Becamex TP.HCM (18 giờ ngày 30.1), trong khi Thanh Hóa của Ngọc Mỹ gặp thử thách lớn trong cuộc đua trụ hạng khi gặp Nam Định trên sân nhà (18 giờ ngày 1.2).



