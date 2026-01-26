Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live HLV Kim Sang-sik kể lại hành trình U.23 châu Á kỳ diệu với Báo Thanh Niên

Hồng Nam - Lĩnh Nam
26/01/2026 09:29 GMT+7

Chuyện chưa kể của U.23 Việt Nam tại sân chơi U.23 châu Á 2026 sẽ được HLV Kim Sang-sik bật mí với độc giả Báo Thanh Niên lúc 10 giờ 30 sáng nay (26.1).

* Hành trình đẹp của HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam 

Sáng nay (26.1), HLV Kim Sang-sik sẽ chia sẻ về hành trình kỳ diệu tại giải U.23 châu Á 2026 cùng U.23 Việt Nam, trong cuộc trò chuyện với một số cơ quan báo chí truyền thông, trong đó có Báo Thanh Niên.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chèo lái U.23 Việt Nam đến với danh hiệu hạng ba U.23 châu Á 2026. Sau 8 năm, bóng đá trẻ Việt Nam lại có huy chương châu lục. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, can trường của toàn đội, giúp ngọn cờ U.23 Việt Nam một lần nữa được phất cao ở châu Á. 

HLV Kim Sang-sik kể lại hành trình U.23 châu Á kỳ diệu với Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam tạo nên "ma thuật"

ẢNH: TED TRẦN TV

"Chúng tôi dù chơi thiếu người nhưng vẫn giữ được sự tập trung, không để thủng lưới thêm trong hiệp phụ và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Đây là kinh nghiệm rất quý giá để các cầu thủ trưởng thành hơn", HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau loạt sút luân lưu cân não, nơi U.23 Việt Nam thắng 7-6 trước U.23 Hàn Quốc để lấy tấm HCĐ. 

Cột mốc lịch sử đã được học trò HLV Kim Sang-sik thiết lập ở giải U.23 châu Á 2026, khi thắng 5 trận (số trận thắng trong 90 phút bằng 5 VCK U.23 châu Á trước đó cộng lại), ghi 10 bàn (nhiều nhất). Lần đầu tiên, U.23 Việt Nam thắng các đội tuyển đến từ 3 nền bóng đá khác nhau như Tây Á (U.23 Jordan, U.23 UAE, U.23 Ả Rập Xê Út), Trung Á (U.23 Kyrgyzstan) và Đông Bắc Á (U.23 Hàn Quốc) trong trọn vẹn một giải đấu.

Những con số biết nói đã khắc họa thế hệ U.23 Việt Nam ấn tượng bậc nhất lịch sử. Thầy trò HLV Kim Sang-sik là lứa cầu thủ hiếm hoi thực sự dám cầm bóng để chơi trước những "đỉnh núi" cao nhất châu Á.

HLV Kim Sang-sik kể lại hành trình U.23 châu Á kỳ diệu với Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik có lần thứ 4 trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên chỉ trong 1 năm qua

ẢNH: TUẤN MINH

Đó là dáng dấp "ông lớn" châu Á, cũng là hình mẫu bóng đá VN cần đi theo, nếu muốn vượt thác để sánh ngang Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan hay Ả Rập Xê Út. Thế nhưng, chìa khóa để mở cửa mọi đấu pháp mà HLV Kim Sang-sik nắm giữ không chỉ có chiến thuật khô khan. 

Ông Kim từng nhấn mạnh, nếu có thứ gọi là ma thuật ở U.23 Việt Nam, đó phải là nỗ lực quên mình của cầu thủ, chứ không đến từ sa bàn chiến thuật của ông. Chiến thuật là công thức khô khan. Chỉ có con người, với nỗ lực bằng xương bằng thịt, mới là yếu tố cốt lõi tạo nên chiến thắng.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Chuyện chưa kể của thầy trò Kim Sang-sik sẽ được bật mí trên Báo Thanh Niên vào sáng nay. Mời độc giả chú ý đón xem. 

