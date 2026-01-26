Thầy Kim xác nhận Đình Bắc không đá trận đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Đình Bắc vắng mặt do án treo giò

Sau thành công ở giải U.23 châu Á 2026, một số gương mặt U.23 Việt Nam ưu tú sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia ngày 31.3 (vòng loại Asian Cup 2027). Tuy nhiên, trong đó không có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Tiền đạo sinh năm 2004 nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận tranh hạng ba thắng U.23 Hàn Quốc (hòa 2-2 trong 120 phút, thắng 7-6 trên chấm luân lưu). Đình Bắc bị truất quyền thi đấu do lỗi vào bóng triệt hạ, đưa gầm giày vào cổ chân cầu thủ U.23 Hàn Quốc.

Theo ông Kim, đây chỉ thuần túy là khoảnh khắc Đình Bắc không kiểm soát được pha bóng. Tuy nhiên, án phạt của trọng tài đã được đưa ra. Đình Bắc phải nghỉ 2 trận cấp độ đội tuyển sắp tới.

Đình Bắc sẽ vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia ẢNH: TED TRẦN TV

"Để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào tháng 3, những cầu thủ như Đình Bắc, Văn Khang và một số gương mặt nữa có khả năng lên tuyển để tạo nên thành tích tốt. Song, Đình Bắc đã bị thẻ đỏ, nên sẽ không đá trận với Malaysia", HLV Kim Sang-sik khẳng định. Tuy nhiên, việc không được đăng ký không giúp Đình Bắc "miễn trừ" được án treo giò. Nhiều khả năng, Đình Bắc sẽ được đăng ký và chấp hành án treo giò ở AFF Cup 2026, do đó, anh phải nghỉ 2 trận đầu vòng bảng.

HLV Kim Sang-sik đánh giá thêm: "Không cầu thủ U.23 Việt Nam nào nổi bật, mà tất cả đều là khối gắn kết nên mới tạo ra thành tích này. Tôi chờ đợi lứa cầu thủ này. Với kinh nghiệm, sự tự tin có được ở SEA Games và U.23 châu Á, với tinh thần quả cảm, họ có nhiều cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam".

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam hồi tháng 10.2025 (cho 2 trận gặp Nepal), HLV Kim Sang-sik đã triệu tập thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, chân chạy cánh Phi Hoàng, tiền vệ Xuân Bắc cùng tiền đạo Đình Bắc.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu tham vọng trẻ hóa đội tuyển quốc gia bằng lứa U.23 Việt Nam. Dù vậy, cuộc trẻ hóa sẽ không diễn ra ồ ạt, mà tiến hành từ từ.

Ở trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik dự kiến gọi một số tài năng trẻ đã chứng tỏ bản thân.

HLV Kim Sang-sik sẽ đôn một số gương mặt U.23 lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

"Cánh cửa đội tuyển luôn mở với mọi nhân tố U.23 Việt Nam. Sắp tới, các cầu thủ sẽ về CLB đá V-League. Tôi mong họ đá tốt, có thể cải thiện những thứ tôi đã nhắc nhở. Cánh cửa mở cho tất cả, như Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức… còn Hiểu Minh sẽ phải đợi lâu hơn đôi chút. Họ có cơ hội ở đội tuyển quốc gia, nếu thể hiện tốt", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Với 100% quân số đang đá ở V-League, sân chơi này là cơ sở chính để ông Kim đánh giá năng lực học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng mong các cầu thủ có thể xuất ngoại, đá ở những giải đấu tầm cỡ hơn tại châu lục.

"Tôi mong các cầu thủ có thể đá ở nước ngoài để tạo ra những đích ngắm xa hơn cho bóng đá Việt Nam", ông Kim kết luận.