Trọng tài và trợ lý sai sót chung kết nữ SEA Games không làm nhiệm vụ Asian Cup 2026 có Việt Nam?

Bàn thắng bị trọng tài từ chối, đội tuyển nữ Việt Nam lỡ thời khắc bước ngoặt ở chung kết SEA Games 33

Xin được nhắc lại, phút 29 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra ngày 17.12, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước thời khắc có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Từ cánh phải, Vạn Sự treo bóng chuẩn xác để Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới Philippines. Cả sân vận động như vỡ òa trong niềm vui, các cầu thủ Việt Nam ôm chầm lấy nhau ăn mừng đầy cảm xúc. Thế nhưng, niềm hân hoan ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị.

Cảm xúc của Bích Thùy sau khi bàn thắng bị trọng tài không công nhận Ảnh: Khả Hòa

Bàn thắng không được công nhận, để lại sự ngỡ ngàng cho ban huấn luyện và các cầu thủ trên sân. "Tôi rất bất ngờ vì tôi băng lên từ phía dưới để đánh đầu ghi bàn. Khi đó vẫn còn hậu vệ Philippines đứng thấp hơn tôi và đang chạy lên. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại bắt việt vị. Nếu bàn thắng đó được công nhận, tình thế đã khác. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng lại thua trong một trận thua không đáng", Bích Thùy chia sẻ sau trận.

AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài. "Không chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả đội Thái Lan cũng phải công nhận là mình thắng. Công tác tổ chức trọng tài ở SEA Games lần này rất kém. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, khóa chặt gần như tất cả phương án của đối phương. Nhưng khi ghi được bàn thắng thì lại không được công nhận, đó là điều rất khó để giải thích", ông nói.

Theo tìm hiểu, AFC có thể sẽ cân nhắc phương án xử lý đối với trọng tài chính và trợ lý trọng tài của trận đấu này. Nhiều khả năng, trọng tài và trợ lý của trận này sẽ không được làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Asian Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam.

Trước mắt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến Asian Cup nữ 2026 tổ chức tại Úc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt chạm trán Ấn Độ ngày 4.3, Đài Loan ngày 7.3 và Nhật Bản ngày 10.3, với quyết tâm lấy lại hình ảnh và khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.