Bài toán khó tìm người dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

HLV M AI Đ ỨC C HUNG CHIA TAY "GHẾ NÓNG"

Việc HLV Mai Đức Chung chia tay "ghế nóng" khiến không ít CĐV tiếc nuối. Bảng thành tích đồ sộ cùng phong cách làm việc tận tâm, gần gũi giúp hình ảnh nhà cầm quân kỳ cựu luôn nhận được sự trân trọng. Tuy nhiên, tuổi tác gắn liền với sức khỏe. Ở tuổi 76, dù tinh thần còn minh mẫn, nhưng việc tiếp tục gánh vác trọng trách nặng nề cũng khó tránh khỏi những giới hạn. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sẽ phải khẩn trương lên phương án tìm người kế nhiệm xứng đáng. Chọn HLV cho đội tuyển nữ VN không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu, sẻ chia và bám sát tâm lý cầu thủ. Thiếu những yếu tố ấy, tập thể rất dễ xuất hiện những vết rạn khó hàn gắn.

Hiện có một số ứng viên từng là trợ lý của HLV Mai Đức Chung như ông Hoàng Văn Phúc, ông Đoàn Minh Hải và bà Đoàn Thị Kim Chi. Tất cả đều có nền tảng chuyên môn tốt, từng trải qua môi trường CLB và đội tuyển, đội trẻ. Trong đó, ông Hoàng Văn Phúc - người từng dẫn dắt U.23 VN dự SEA Games năm 2013, vô địch V-League 2017 cùng CLB Quảng Nam và được chính HLV Mai Đức Chung đánh giá là có thể kế nhiệm ông ở đội tuyển nữ VN, trở thành ứng viên sáng giá nhất.

Để đội tuyển nữ VN tiếp tục thăng hoa, cần một người cầm quân vừa có tâm vừa có tầm như HLV Mai Đức Chung ẢNH: KHẢ HÒA

T ẠI SAO KHÔNG CHỌN THẦY NGOẠI ?

So về kinh nghiệm làm bóng đá nữ, ông Hoàng Văn Phúc (61 tuổi) sẽ không thể bằng ông Đoàn Minh Hải (CLB Than Khoáng sản VN) và bà Đoàn Thị Kim Chi (người rất thành công khi dẫn dắt CLB nữ TP.HCM), nhất là khi thời gian ông Phúc làm trợ lý của đội tuyển nữ VN cũng quá ít, chỉ mới chưa đầy 2 tháng. Bù lại, lợi thế của ông Phúc nằm ở tính cách mềm mỏng, phong cách gần gũi, chan hòa - những nét tương đồng với HLV Mai Đức Chung. Hơn nữa, ông là người được VFF tăng cường cho đội tuyển nữ VN tại SEA Games 33, như một sự "thử lửa" cần thiết.

Tìm người thay thế HLV Mai Đức Chung là bài toán khó của VFF

Dẫu vậy, nếu đứng ở vị trí đứng mũi chịu sào, "tầm" của ông Hoàng Văn Phúc vẫn khiến dư luận băn khoăn. Vòng chung kết Asian Cup 2026 tại Úc đã cận kề, mục tiêu tranh vé World Cup 2027 đòi hỏi đội tuyển nữ phải ổn định hơn và phát triển chiều sâu đội hình mạnh mẽ. Khi đó, một nhân vật có tầm vóc và tạo lực đẩy mới cho đội tuyển là điều đáng cân nhắc. Thuận lợi lớn của bóng đá nữ VN lúc này là tính kế thừa liên tục. Bên cạnh đội tuyển quốc gia, các đội U.19 và U.16 đều được duy trì tốt và đã giành vé dự VCK U.20 và U.17 châu Á 2026. Người đứng sau những thành công ấy là HLV người Nhật Bản Okiyama Masahiko. Ông đã xây dựng lối chơi phù hợp, khơi dậy khát khao, tinh thần và ý chí thi đấu ấn tượng cho các cầu thủ trẻ.

"Tôi đã quen với việc huấn luyện ở VN. Các cầu thủ vui vẻ, thân thiện, rất ham học hỏi và lắng nghe nghiêm túc, nên tôi cảm thấy dễ làm việc", HLV Okiyama Masahiko từng chia sẻ. Một nhà cầm quân ngoại đã thấu hiểu môi trường bóng đá nữ VN, gắn bó mật thiết với tuyến trẻ, rõ ràng là lựa chọn đáng suy nghĩ. Đó có thể là làn gió mới, mang thêm sinh khí cho đội tuyển nữ trong giai đoạn chuyển giao quan trọng sau thời HLV Mai Đức Chung.