Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bí mật của Khang, xin đá luân lưu đầu tiên trận nghẹt thở thắng Hàn Quốc: Một phần của lịch sử!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
26/01/2026 12:57 GMT+7

Để tạo nên hành trình lịch sử ở VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam cần đến sự bùng nổ từ các ngôi sao tấn công như Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn... Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có sự lì lợm, bản lĩnh như những gì đội trưởng Khuất Văn Khang mang lại.

Lĩnh ấn tiên phong

Bản lĩnh của một người đội trưởng thường được bộc lộ rõ nhất khi đội bóng đứng trước lằn ranh của vinh quang và cay đắng. Một pha xử lý sai lầm có thể khiến cầu thủ trở thành tội đồ trong mắt người hâm mộ. Trong trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc, khi trận đấu phải phân định trên chấm luân lưu đầy may rủi, Khuất Văn Khang đã làm điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng dám thực hiện: chủ động xung phong đá quả đầu tiên.

Áp lực từ quả đá mở màn là vô cùng khủng khiếp, bởi nó định đoạt tâm lý cho toàn đội. Nhưng Văn Khang đã bước lên với gương mặt lạnh lùng, thực hiện cú dứt điểm quyết đoán để đánh bại thủ môn đối phương. Khoảnh khắc bóng găm vào góc cao khung thành U.23 Hàn Quốc không chỉ mang về lợi thế về tỷ số mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi. Để rồi sau đó, tất cả cầu thủ U.23 Việt Nam đều thực hiện thành công nhiệm vụ của mình.

Bí mật của Khang, xin đá luân lưu đầu tiên trận nghẹt thở thắng Hàn Quốc: Một phần của lịch sử!- Ảnh 1.

Văn Khang chứa đựng nguồn năng lượng vô tận bên trong thân hình có phần khiêm tốn

ẢNH: TED TRẦN

Highlight U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Luân lưu cân não, HCĐ xứng đáng

Hành trình rực rỡ tại Ả Rập Xê Út còn chứng kiến một Văn Khang cày ải không biết mệt mỏi. Từ tiền đạo trái, tiền đạo phải cho đến hậu vệ biên, thậm chí có những thời điểm anh được kéo vào đá trung vệ lệch trái để hỗ trợ phòng ngự, Văn Khang đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong trận tứ kết kéo dài 120 phút nghẹt thở với UAE, Văn Khang đã di chuyển và va chạm với cường độ cao mà không hề cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Những bước chạy không biết mệt mỏi của anh ở hành lang cánh chính là nguồn năng lượng truyền lửa cho toàn đội, biến anh thành một "chiến binh" thực thụ.

Văn Khang đánh bại áp lực

Trước khi tỏa sáng tại VCK U.23 châu Á 2026, Văn Khang từng phải trải qua quãng thời gian đầy áp lực. Tại SEA Games 33, dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng cầu thủ này đã có một giải đấu không thực sự như ý. Những lời chỉ trích, những nghi ngờ về phong độ đã là một phần nguyên nhân khiến tiền vệ sinh năm 2003 chơi bóng với đôi chân nặng trĩu. Tuy nhiên, anh đã chiến thắng tất cả để mang đến một màn trình diễn hoàn toàn khác trên đất Ả Rập Xê Út.

Bí mật của Khang, xin đá luân lưu đầu tiên trận nghẹt thở thắng Hàn Quốc: Một phần của lịch sử!- Ảnh 2.

Văn Khang giữ áo Minh Phúc, ngăn đồng đội cởi áo ăn mừng để tránh nhận thêm 1 thẻ vàng, dẫn đến án treo giò. Tình huống này cho thấy sự tỉnh táo của người đội trưởng

ẢNH: AFC

Khi chơi trên hàng công, Văn Khang luôn đưa ra các quyết định xử lý thông minh, hợp lý để tạo cơ hội cho các đồng đội. Khi được giao vai trò phòng ngự, anh luôn đeo bám bền bỉ, lên công về thủ đều đặn, không ngại va chạm, gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ tấn công đối phương. Và ở những tình huống tranh cãi, anh luôn nói chuyện với trọng tài cực kỳ chủ động, biết cách làm dịu những cái "đầu nóng" bên phía U.23 Việt Nam.

Đó là lý do HLV Kim Sang-sik dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Văn Khang. Thông thường, các HLV trưởng có xu hướng chọn đội trưởng là những cầu thủ thi đấu ở trục dọc như thủ môn, trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm để dễ dàng quan sát và chỉ đạo đồng đội. Việc Văn Khang, một cầu thủ đá cánh, vẫn được trao băng thủ quân đã nói lên tầm ảnh hưởng cực lớn của anh. Anh không chỉ nhắc nhở đồng đội bằng lời nói mà bằng chính những hành động lăn xả trên sân.

Văn Khang đã khép lại hành trình dài với các đội tuyển trẻ Việt Nam bằng tấm HCĐ ở VCK U.23 châu Á 2026, giải đấu mà anh đã thể hiện cực kỳ ấn tượng. Hy vọng, với đà tâm lý thuận lợi, anh sẽ tiếp tục duy trì phong độ, liên tục tiến bộ để trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

