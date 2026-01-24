Năm 2025 và đầu năm 2026 là giai đoạn HLV Kim Sang-sik phải đối diện khối lượng công việc dày đặc khi liên tục dẫn dắt nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau của bóng đá Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang về hàng loạt thành tích đáng chú ý, từ chức vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, HCV SEA Games 33 với U.22 Việt Nam cho đến tấm HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Dấu ấn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở khả năng dùng người và đọc trận đấu. Tại trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026, ông mạnh dạn xoay vòng đội hình với 9/11 gương mặt mới và nhanh chóng nhận được “trái ngọt” khi Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Kim Sang-sik còn được đánh giá cao ở khả năng tâm lý chiến, giữ sự bình tĩnh và truyền niềm tin cho các cầu thủ trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt khi U.23 Việt Nam phải thi đấu thiếu người trước U.23 Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik đang gặt hái nhiều thành công cùng U.23 Việt Nam

Phía trước, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều thử thách lớn, từ mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup 2027 đến hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 và thi đấu tại ASIAD 2026. Chỉ trong chưa đầy 2 năm nắm quyền, ông đã tạo dựng dấu ấn rõ ràng cả về thành tích lẫn định hướng phát triển đội tuyển, đồng thời nhận được sự ghi nhận từ truyền thông Hàn Quốc, nơi ông được gọi là “phép màu Kim Sang-sik” và được xem là người kế tiếp Park Hang-seo trong hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.