Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ
Video Thể thao

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/01/2026 13:34 GMT+7

Trong chưa đầy 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã liên tục tạo dấu ấn bằng những danh hiệu quan trọng, khả năng dùng người chính xác và nghệ thuật quản trị tâm lý, qua đó đặt nền móng cho một giai đoạn giàu kỳ vọng ở cấp đội tuyển quốc gia.

Năm 2025 và đầu năm 2026 là giai đoạn HLV Kim Sang-sik phải đối diện khối lượng công việc dày đặc khi liên tục dẫn dắt nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau của bóng đá Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang về hàng loạt thành tích đáng chú ý, từ chức vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, HCV SEA Games 33 với U.22 Việt Nam cho đến tấm HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Dấu ấn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở khả năng dùng người và đọc trận đấu. Tại trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026, ông mạnh dạn xoay vòng đội hình với 9/11 gương mặt mới và nhanh chóng nhận được “trái ngọt” khi Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Kim Sang-sik còn được đánh giá cao ở khả năng tâm lý chiến, giữ sự bình tĩnh và truyền niềm tin cho các cầu thủ trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt khi U.23 Việt Nam phải thi đấu thiếu người trước U.23 Hàn Quốc.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đang gặt hái nhiều thành công cùng U.23 Việt Nam

Phía trước, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều thử thách lớn, từ mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup 2027 đến hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 và thi đấu tại ASIAD 2026. Chỉ trong chưa đầy 2 năm nắm quyền, ông đã tạo dựng dấu ấn rõ ràng cả về thành tích lẫn định hướng phát triển đội tuyển, đồng thời nhận được sự ghi nhận từ truyền thông Hàn Quốc, nơi ông được gọi là “phép màu Kim Sang-sik” và được xem là người kế tiếp Park Hang-seo trong hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik ôm động viên Hiểu Minh: 'Hãy hồi phục tốt và quay trở lại'

HLV Kim Sang-sik ôm động viên Hiểu Minh: 'Hãy hồi phục tốt và quay trở lại'

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik không nói nhiều về chiến thuật hay kết quả. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc dành những lời chia sẻ chân thành, gần gũi và đầy cảm xúc cho các học trò, sau hành trình đầy gian nan của U.23 Việt Nam.

Báo chí Hàn Quốc thừa nhận HLV Kim Sang-sik thắng cuộc đấu trí với HLV Lee Min-sung

Kim Sang-sik tri ân U.23 Việt Nam sau chiến thắng, Cao Văn Bình là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik U.23 Việt Nam U.23 Hàn Quốc VCK U.23 châu Á 2026 HCĐ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận