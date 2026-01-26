Truyền thông Hàn Quốc lý giải khoảnh khắc trầm lặng của HLV Kim Sang-sik sau trận thắng đội bóng quê hương

Sau chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U.23 U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam bước vào bầu không khí ăn mừng như ngày hội. Với kết quả này, bóng đá Việt Nam nhận tổng cộng 8,1 tỉ đồng tiền thưởng, bao gồm các khoản tài trợ từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa khoảnh khắc tưng bừng ấy, hình ảnh HLV Kim Sang-sik cúi đầu, đứng lặng trên sân lại trở thành chi tiết khiến truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý.

Dáng vẻ lặng lẽ của HLV Kim Sang-sik sau trận tranh hạng ba ẢNH: TED TRẦN

"Trúng số độc đắc nhưng không thể cười"

Theo báo Financial News (Hàn Quốc), thời điểm chiến thắng được xác định, băng ghế huấn luyện của Việt Nam gần như vỡ òa. Các cầu thủ ôm chầm lấy nhau, nhảy múa trong niềm vui chiến thắng, ban huấn luyện lao xuống sân ăn mừng. Trái ngược hoàn toàn, HLV Kim Sang-sik đứng bất động giữa trung tâm khung cảnh ấy, mím chặt môi và cúi đầu thật thấp.

Theo Financial News, hình ảnh này khiến nhiều cư dân mạng Hàn Quốc đặt câu hỏi: "Trúng số độc đắc mà sao biểu cảm lại như vậy?". Trong lúc U.23 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, người được xem là nhân vật chính của chiến thắng lại mang dáng vẻ trầm lắng, không có bất kỳ cử chỉ ăn mừng nào.

Báo Hàn Quốc chụp màn hình lại khoảnh khắc trầm tư của HLV Kim Sang-sik ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bài viết của báo Financial News còn dẫn lại chi tiết đội tuyển U.23 Việt Nam đến thời điểm này đã được thưởng tổng cộng 8,1 tỉ đồng, bao gồm các khoản thưởng và tài trợ từ doanh nghiệp, nhưng số tiền thưởng khổng lồ đó không khiến HLV Kim Sang-sik bộc lộ niềm vui một cách trọn vẹn trong khoảnh khắc đội tuyển U.23 Việt Nam giành chiến thắng.

Sự trân trọng dành cho quê hương Hàn Quốc của HLV Kim sang-sik

Lý do cho biểu cảm ấy nhanh chóng được làm rõ. Dẫn lại thông tin từ báo chí Việt Nam, Financial News cho biết sự im lặng của HLV Kim Sang-sik là cách ông thể hiện sự trân trọng và nỗi buồn dành cho quê hương Hàn Quốc. Trên cương vị người chiến thắng, việc trực tiếp dẫn dắt đội bóng đánh bại đội tuyển U.23 Hàn Quốc – nơi gắn liền với sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện của ông - khiến ông Kim Sang-sik cảm nhận rõ sự day dứt của một người trong cuộc.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Sau trận đấu, người dân Việt Nam đã đổ ra đường để ăn mừng trong không khí lễ hội. Dù bóng đá Việt Nam từng gặt hái nhiều thành công dưới sự dẫn dắt của các HLV người Hàn Quốc, nhưng chiến thắng trước Hàn Quốc vẫn là điều ít người từng nghĩ tới.

Theo bài viết, ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự chừng mực. Ông nói nhiều hơn về sự nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện Hàn Quốc, thay vì bày tỏ niềm vui cá nhân.

Khi trở về Hà Nội ngày 25.1, HLV Kim Sang-sik chia sẻ với phóng viên Xports News (Hàn Quốc): “Không ngờ lại thắng cả Hàn Quốc…”, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước việc người dân Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt, và gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ Việt Nam vì đã dành tình cảm lớn cho thành tích hạng ba châu Á.

Từ khi giải đấu khởi tranh, truyền thông Hàn Quốc đã dành nhiều sự chú ý cho HLV Kim Sang-sik trong vai trò thuyền trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam. Dù đội tuyển U.23 Hàn Quốc không đạt được kết quả như kỳ vọng, một số ý kiến trên truyền thông xứ kim chi cho rằng những dấu ấn mà các HLV người Hàn Quốc tạo ra ở các giải đấu châu lục phần nào tiếp tục khẳng định danh tiếng, cũng như chất lượng đào tạo HLV của bóng đá Hàn Quốc.



