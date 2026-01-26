Thua bán kết, tinh thần U.23 Việt Nam sa sút: Trưởng đoàn và thầy Kim cho phép buồn 1 đêm và cái kết…

U.23 Việt Nam đã khép lại VCK U.23 châu Á 2026 bằng trận tranh HCĐ giàu cảm xúc, qua đó ghi dấu ấn lịch sử với vị trí hạng 3 châu lục. Ngày 26.1, chia sẻ về hành trình này, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú - trưởng đoàn U.23 Việt Nam tại giải - bày tỏ niềm tự hào lớn dành cho tập thể các cầu thủ trẻ.

“Tinh thần và ý chí là điểm tựa lớn nhất của U.23 Việt Nam”

Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết, trước khi giải đấu khởi tranh, bản thân ông và nhiều người hâm mộ dù rất kỳ vọng nhưng cũng không dám nghĩ đội tuyển U.23 Việt Nam có thể tiến xa đến như vậy. Ông chia sẻ: “Các đối thủ đều vượt trội chúng ta về thể hình, thể lực và trình độ. Tuy nhiên, sau trận ra quân thắng đội tuyển U.23 Jordan, toàn đội đã cho thấy sự đồng đều rất rõ rệt, không có khoảng cách lớn giữa đội hình chính và dự bị. Thể lực tốt, nhưng quan trọng hơn cả là ý chí và tinh thần thi đấu thì không thể chê vào đâu được”.

Tấm HCĐ của U.23 Việt Nam là vô cùng thuyết phục ẢNH: VFF

Nhìn lại chặng đường 6 trận đấu với 5 chiến thắng, Phó chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định các cầu thủ đã vượt qua rất nhiều thử thách, kể cả những đau đớn về thể xác do chấn thương. Theo ông, từng trận đấu đều được các cầu thủ chơi bằng tất cả khát vọng và tinh thần cống hiến, để rồi tạo nên hành trình vượt ngoài mong đợi tại VCK U.23 châu Á 2026.

“Thất bại là bài học, HCĐ là sự khẳng định”

Nói về trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, trưởng đoàn U.23 Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận đây là bài học quý giá: “Trận thua đó nhắc chúng ta rằng ở đẳng cấp này, không được phép lơi lỏng dù chỉ một phút. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá”.

Ông Trần Anh Tú cùng U.23 Việt Nam về nước ẢNH: VFF

Điều khiến Phó chủ tịch Trần Anh Tú xúc động nhất chính là cách toàn đội đứng dậy sau thất bại để bước vào trận tranh HCĐ. Ông cho biết: “Sau trận bán kết, tinh thần các cầu thủ sa sút rất nhiều. Tôi và HLV Kim Sang-sik đã nói rất rõ, chỉ cho phép buồn một đêm, sáng hôm sau phải đứng dậy làm lại. Ở trận tranh HCĐ, tôi không đặt nặng thành tích, chỉ mong các bạn thi đấu bằng tất cả ngọn lửa trong tim, để người hâm mộ và gia đình ở quê nhà có thể tự hào”.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú thường xuyên đảm nhận vai trò trưởng đoàn cho các đội tuyển Việt Nam chinh chiến ở đấu trường quốc tế ẢNH: VFF

Trận đấu với U.23 Hàn Quốc, đặc biệt là quãng thời gian thi đấu trong hai hiệp phụ, để lại nhiều cảm xúc nhất với Phó chủ tịch Trần Anh Tú. Ông chia sẻ, việc chứng kiến 10 cầu thủ Việt Nam kiên cường chống chọi trước 11 cầu thủ Hàn Quốc thực sự rất xúc động. Chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc là điều đáng tiếc, nhưng cũng trở thành chất xúc tác để các cầu thủ còn lại gắn kết hơn, chiến đấu đến cùng, đưa trận đấu vào loạt luân lưu và giành tấm HCĐ lịch sử.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Tấm HCĐ này của U.23 Việt Nam không chỉ là một kết quả, mà là minh chứng cho bản lĩnh và sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong chặng đường phía trước”.