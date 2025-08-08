Cú sốc lớn về tiền thưởng

L ẬP KỶ LỤC O LYMPIC ĐƯỢC THƯỞNG BAO NHIÊU?

Ngày 7.8, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018 ngày 7.11.2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, đã thu được nhiều ý kiến xác đáng.

Để thể thao VN có thêm nhà vô địch Olympic như Hoàng Xuân Vinh, nhà nước cần có đột phá về chế độ đãi ngộ ẢNH: KHẢ HÒA

Lâu nay, chuyện đãi ngộ dành cho HLV, VĐV luôn là chủ đề nóng, do chính sách tiền lương của nhà nước trong thời gian qua đã nhiều lần điều chỉnh nhưng chế độ cho ngành thể thao chưa được điều chỉnh, dẫn tới đời sống VĐV còn nhiều khó khăn. Nghị định 152 quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu nêu rõ: VĐV ở cấp độ đội tuyển quốc gia hưởng chế độ 270.000 đồng/ngày, trong khi chế độ cho VĐV trẻ là 215.000 đồng/ngày. Tính ra, thu nhập trung bình hằng tháng của một VĐV vào khoảng 8 triệu đồng, còn VĐV trẻ chỉ khoảng 6,45 triệu đồng. Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, phải có chính sách tốt thì mới giữ chân được nhân tài.

Đã có những điểm đột phá trong bản dự thảo sửa đổi do Cục TDTT VN đề xuất, hiện đang được tiếp thu từ ý kiến của các bộ, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện, sửa đổi. Trước tiên, mức thưởng cho các tấm huy chương đều được tăng từ 4 - 10 lần. Cụ thể, tiền thưởng cho HCV Olympic được đề xuất tăng từ 350 triệu đồng (quy định trong Nghị định 152) lên 3,5 tỉ đồng, HCB Olympic tăng từ 220 triệu đồng lên 1,75 tỉ đồng, HCĐ Olympic tăng từ 140 triệu đồng lên 875 triệu đồng, phá kỷ lục Olympic được đề xuất thưởng 875 triệu đồng (mức cũ là 140 triệu đồng).

Ở ASIAD, mức thưởng cho HCV được đề xuất tăng từ 140 triệu đồng lên 700 triệu đồng, HCB tăng từ 85 triệu đồng lên 350 triệu đồng, HCĐ tăng từ 55 triệu đồng lên 175 triệu đồng, phá kỷ lục ASIAD tăng từ 55 triệu đồng lên 175 triệu đồng.

Ở Olympic trẻ, HCV được đề xuất tăng từ 80 triệu đồng lên 400 triệu đồng, HCB từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng, HCĐ từ 30 triệu đồng lên 100 triệu đồng, phá kỷ lục từ 30 triệu đồng lên thành 100 triệu đồng.

Ở SEA Games, mức tăng dù nhẹ nhưng cũng ở mức khoảng 30% cho từng tấm huy chương, đơn cử HCV được đề xuất tăng thưởng từ 45 triệu đồng lên 60 triệu đồng.

T ĂNG GẤP ĐÔI CHẾ ĐỘ CHO VĐV, HLV

Trong dự thảo nghị định thay thế, chế độ cho các VĐV, HLV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu cũng được đề xuất tăng gấp đôi. VĐV đội tuyển quốc gia được nhận 16 triệu đồng/tháng (hưởng 540.000 đồng/ngày, thay cho mức 270.000 đồng/ngày), còn VĐV trẻ nhận 13 triệu đồng/tháng (hưởng 430.000 đồng/ngày thay cho mức 215.000 đồng/ngày). Đặc biệt, HLV nữ, VĐV nữ là thành viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển, đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được hưởng mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

Các VĐV VN tài năng cần được chăm chút về đời sống vật chất và tinh thần Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Đề xuất về chế độ đặc thù dành cho VĐV đoạt thành tích xuất sắc: VĐV được huy chương Olympic nhận chế độ trợ cấp 40 triệu đồng/tháng, còn VĐV được HCV ASIAD là 20 triệu đồng/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp là 4 năm tính từ thời điểm đoạt được thành tích tại Olympic đến kỳ Olympic tiếp theo. Đây là con số rất tích cực, giúp VĐV có thể tập trung toàn diện cho chuyên môn và thêm động lực chinh phục đỉnh cao, không còn canh cánh chuyện thù lao. Thể thao VN chỉ có thể thu hút nhân tài nếu có chính sách thỏa đáng, phù hợp với những cống hiến, đóng góp, hy sinh thầm lặng, đối diện với rủi ro mà VĐV phải đối diện mỗi ngày.

Thêm một điểm đột phá trong dự thảo, đó là HLV, VĐV được nhận chế độ dinh dưỡng đặc thù cao hơn trong thời gian tập trung tập huấn trong nước, với 405.000 đồng/ngày dành cho các VĐV đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia (tăng 40% so với mức 290.000 đồng/ngày).

Ngoài ra, HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự SEA Games, ASIAD và Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 607.000 đồng/ngày trong thời gian không quá 90 ngày. Đây cũng là nét mới, bởi trong Nghị định 152, chỉ những VĐV thuộc nhóm có khả năng giành huy chương mới được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù 400.000 đồng/ngày. Mức tăng mạnh về chế độ dinh dưỡng được kỳ vọng giúp VĐV có chế độ ăn uống, được chăm sóc đầy đủ hơn, trong bối cảnh bữa ăn của VĐV VN vẫn còn có hàm lượng dinh dưỡng khiêm tốn và thiếu nhất quán, chọn lọc so với những nền thể thao phát triển.

Đ ẢM BẢO TƯƠNG LAI CHO VĐV SAU KHI GIẢI NGHỆ

Mới đây, Báo Thanh Niên có loạt bài với tựa đề Sau ánh hào quang, phản ánh cuộc sống vất vả, chông gai của nhiều VĐV đỉnh cao sau khi giải nghệ, nêu quan điểm dù Chính phủ, ngành thể thao đã có những chính sách hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho VĐV sau khi giải nghệ, nhưng vẫn có những điểm cần thay đổi.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng từng nhìn nhận: Việc giải quyết việc làm cho VĐV sau thời kỳ đỉnh cao còn nhiều bất cập, trong đó chủ yếu đến từ nguyên nhân nghề nghiệp chuyển đổi chưa thích hợp với các VĐV. Nhiều VĐV sau khi giải nghệ có nhu cầu theo học HLV hoặc quản lý thể thao, nhưng chỉ khoảng 15% có thể theo nghề, bởi số lượng HLV, quản lý cần tuyển ít hơn rất nhiều so với số lượng VĐV. Số còn lại sẽ chuyển sang nghề nghiệp mới có thể không liên quan đến kỹ năng họ từng được huấn luyện. Để VĐV đảm bảo tương lai, cả chính sách giáo dục, đào tạo kiến thức văn hóa và dạy kỹ năng nghề nghiệp cần bước đi mới.

Trong dự thảo nghị định thay thế, liên quan đến chính sách đào tạo văn hóa, giải quyết việc làm cho VĐV đã có điểm đột phá, khi đề xuất cho phép VĐV đoạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian VĐV tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Ngành thể thao cũng đề xuất VĐV đoạt huy chương tại Olympic Games, ASIAD được hưởng các chính sách sau: được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với trường hợp này thấp hơn trình độ chuẩn được đào tạo đối với nhà giáo giảng dạy ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng; sau khi được tiếp nhận trở thành nhà giáo thì được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên và được xếp lương, hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với vị trí việc làm.

Đồng thời, VĐV được tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu của vị trí việc làm, hoặc được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng lao động tại các cơ sở thể thao khi có đủ trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, các chế độ phúc lợi, bảo hiểm… của HLV, VĐV cũng được đề xuất cải thiện trong bản dự thảo, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi. Hiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 152 vẫn đang được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến hoàn thiện để trình Chính phủ.



