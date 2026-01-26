Lời động viên đầy yêu thương của vợ HLV Kim Sang-sik: 'Anh và U.23 Việt Nam đã rất vất vả rồi...'

Động lực gia đình tạo nên kỳ tích cho ông Kim và U.23 Việt Nam

Trong những yếu tố tạo nên thành công cho U.23 Việt Nam với tấm HCĐ U.23 châu Á 2026, sức mạnh tinh thần đóng vai trò quan trọng.

Chính nguồn động viên từ gia đình, người hâm mộ đã giúp HLV Kim Sang-sik cùng học trò có xung lực để bật lên trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

"Thông qua giải đấu lần này, khi các cầu thủ thi đấu, tôi được biết tin mọi người đã ra đường cổ vũ cùng cờ đỏ sao vàng. Đó là hình ảnh đẹp, nguồn động lực để cầu thủ thi đấu tốt tại giải đấu đã qua. Đó là động lực, khi cầu thủ mệt, họ nhìn hình ảnh đó và được tiếp thêm sức lực", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HLV Kim Sang-sik trả lời một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, vào sáng 26.1 ẢNH: ĐÌNH HUY

Ở cuộc trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên sau SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik từng kể câu chuyện thú vị: "Khi đội nhà thua 0-2 trước Thái Lan ở hiệp 1 trận chung kết, vợ tôi đã tắt TV. Tôi cũng không rõ chiếc TV ở nhà có ổn không!?". Lần này, đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam lại trải qua khúc cua gian truân, khi thua 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết. Tuy nhiên, trả lời báo chí, thầy Kim nói rằng "TV vẫn ổn". Nguồn động viên từ gia đình, từ người vợ thân yêu đã tiếp thêm năng lượng để nhà cầm quân người Hàn Quốc vững lòng vượt bão.

"TV nhà tôi vẫn nguyên vẹn. Vợ tôi thất vọng, nhưng đã cùng gia đình khích lệ tôi nhiều. Vợ nói "anh và toàn đội đã vất vả nhiều rồi, hãy cố gắng trận tranh hạng ba nhé, U.23 Việt Nam đã nỗ lực rồi", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Nuối tiếc lớn nhất

HLV Kim Sang-sik cũng thổ lộ, ông hiểu rằng CĐV Việt Nam rất trông đợi ở chiến thắng trước U.23 Trung Quốc tại bán kết châu Á.

"Tôi biết nếu U.23 Việt Nam thắng U.23 Trung Quốc, chúng ta sẽ tạo nên lịch sử. Tiếc rằng kết quả không như kỳ vọng. Tôi biết CĐV hay đi bão khi U.23 Việt Nam thắng. Tôi rất tiếc nuối, thất vọng với trận thua bán kết đó", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn ngẩng cao đầu rời giải, nhờ đánh bại U.23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu với tỷ số nghẹt thở 7-6.

HLV Kim Sang-sik tự hào về thành tựu của học trò ẢNH: ĐÌNH HUY

"U.23 Việt Nam đã gặp những đội rất mạnh, từ trận đầu gặp Jordan đến trận cuối gặp Hàn Quốc. Họ có cầu thủ khỏe, nhanh, kỹ thuật và cao to. Tuy nhiên, chúng tôi không chùn bước. Toàn đội đã chiến đấu với cái đầu ngẩng cao, tự tin phô diễn những gì mình có. U.23 Việt Nam là tập thể đoàn kết và không từ bỏ.

Chúng tôi biết các cầu thủ còn điểm yếu, nên phải có chiến thuật để củng cố khối đội hình kỷ luật, đoàn kết, nhờ vậy mới tạo nên kỳ tích. Tinh thần tập thể đóng vai trò rất quan trọng.

Trong thời gian qua, triết lý của tôi, đặc biệt ở tình huống cố định, cầu thủ U.23 Việt Nam dẫu thấp bé nhưng kèm người tốt, tuân thủ kỷ luật, thi đấu lăn xả, nhờ vậy khống chế được những đối thủ cao to. Đó là yếu tố tạo nên chiến tích. Khi đối thủ qua được 1 người, sẽ luôn có người sau bọc lót. Chiến thuật U.23 Việt Nam là vậy đấy", ông Kim tự hào về học trò.