Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng

Niềm vui nơi làng quê yên bình

Theo báo điện tử VOV, Sự xuất hiện của thủ thành Cao Văn Bình nhanh chóng biến con ngõ nhỏ nơi làng quê Nghệ An thành điểm hẹn đông vui, khi bà con lối xóm kéo đến chúc mừng, chia sẻ niềm tự hào với gia đình cầu thủ trẻ.

Người dân chờ đón thủ thành U.23 Việt Nam trở về quê ẢNH: VOV

Thủ thành Cao Văn Bình được các em học sinh vây quanh xin chữ ký ẢNH: VOV

Anh nổi bật với chiều cao khủng ẢNH: VOV

Cao Văn Bình sinh năm 2005 ẢNH: VOV

Thủ môn Cao Văn Bình cao 1,83 m ẢNH: VOV

Trong hình ảnh được VOV ghi lại, thủ môn sinh năm 2005 xuất hiện với trang phục giản dị, được mọi người vây quanh bắt tay, hỏi thăm và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, có rất nhiều em học sinh đến xin chữ ký của "người hùng" U.23 Việt Nam.

Cha mẹ, người thân của thủ thành này cũng rất xúc động và tự hào về hành trình của con trai tại VCK U.23 châu Á 2026.

Gia đình của thủ môn Cao Văn Bình, anh trao tấm HCĐ cho mẹ mình ẢNH: VOV

Tranh thủ ký tặng lên áo của 1 em học sinh ẢNH: VOV

Cao Văn Bình và khoảnh khắc vụt sáng

Hành trình đến với khung gỗ U.23 Việt Nam của Cao Văn Bình là hành trình dài. Trước khi được bắt chính ở U.23 Việt Nam, anh đã trải qua quãng thời gian chờ đợi kéo dài gần 8 tháng với 16 trận liên tiếp ngồi dự bị. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik chỉ trao cơ hội khi thực sự cần thiết, bởi Trần Trung Kiên khi đó đang có phong độ ổn định.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh HCĐ Ảnh: VFF

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú sút luân lưu của U.23 Hàn Quốc

Sự kiên nhẫn của Văn Bình đã được đền đáp xứng đáng khi anh được trao cơ hội bắt chính ở trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026 vào tối 23.1 (theo giờ Việt Nam)/ Trước U.23 Hàn Quốc dứt điểm tới 32 lần, trong đó có 12 cú sút trúng đích và còn chơi hơn người trong hai hiệp phụ, thủ môn của U.23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 2 bàn. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Văn Bình có 7 pha cứu thua, trở thành một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của thủ môn tại giải đấu năm nay.

Trên loạt luân lưu, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi đẩy thành công cú sút của Bae Hyun-seo, đồng thời đoán đúng hướng 4/6 cú sút của các cầu thủ U.23 Hàn Quốc. Màn trình diễn ấy giúp Cao Văn Bình được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh hạng ba.