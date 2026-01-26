Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/01/2026 19:01 GMT+7

Sau hành trình đáng nhớ cùng U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026, thủ môn Cao Văn Bình đã trở về quê nhà xóm 10, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vào sáng 26.1.

Niềm vui nơi làng quê yên bình

Theo báo điện tử VOV, Sự xuất hiện của thủ thành Cao Văn Bình nhanh chóng biến con ngõ nhỏ nơi làng quê Nghệ An thành điểm hẹn đông vui, khi bà con lối xóm kéo đến chúc mừng, chia sẻ niềm tự hào với gia đình cầu thủ trẻ.

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 1.

Người dân chờ đón thủ thành U.23 Việt Nam trở về quê

ẢNH: VOV

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 2.

Thủ thành Cao Văn Bình được các em học sinh vây quanh xin chữ ký

ẢNH: VOV

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 3.

Anh nổi bật với chiều cao khủng

ẢNH: VOV

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 4.

Cao Văn Bình sinh năm 2005

ẢNH: VOV

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 5.

Thủ môn Cao Văn Bình cao 1,83 m

ẢNH: VOV

Trong hình ảnh được VOV ghi lại, thủ môn sinh năm 2005 xuất hiện với trang phục giản dị, được mọi người vây quanh bắt tay, hỏi thăm và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, có rất nhiều em học sinh đến xin chữ ký của "người hùng" U.23 Việt Nam.

Cha mẹ, người thân của thủ thành này cũng rất xúc động và tự hào về hành trình của con trai tại VCK U.23 châu Á 2026.

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 6.

Gia đình của thủ môn Cao Văn Bình, anh trao tấm HCĐ cho mẹ mình

ẢNH: VOV

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 7.

Tranh thủ ký tặng lên áo của 1 em học sinh

ẢNH: VOV

Cao Văn Bình và khoảnh khắc vụt sáng

Hành trình đến với khung gỗ U.23 Việt Nam của Cao Văn Bình là hành trình dài. Trước khi được bắt chính ở U.23 Việt Nam, anh đã trải qua quãng thời gian chờ đợi kéo dài gần 8 tháng với 16 trận liên tiếp ngồi dự bị. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik chỉ trao cơ hội khi thực sự cần thiết, bởi Trần Trung Kiên khi đó đang có phong độ ổn định.

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 8.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh HCĐ

Ảnh: VFF

Thủ môn Cao Văn Bình trở về quê hương, người dân Nghệ An chào đón như người hùng- Ảnh 9.

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú sút luân lưu của U.23 Hàn Quốc

Sự kiên nhẫn của Văn Bình đã được đền đáp xứng đáng khi anh được trao cơ hội bắt chính ở trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026 vào tối 23.1 (theo giờ Việt Nam)/ Trước U.23 Hàn Quốc dứt điểm tới 32 lần, trong đó có 12 cú sút trúng đích và còn chơi hơn người trong hai hiệp phụ, thủ môn của U.23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 2 bàn. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Văn Bình có 7 pha cứu thua, trở thành một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của thủ môn tại giải đấu năm nay.

Trên loạt luân lưu, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi đẩy thành công cú sút của Bae Hyun-seo, đồng thời đoán đúng hướng 4/6 cú sút của các cầu thủ U.23 Hàn Quốc. Màn trình diễn ấy giúp Cao Văn Bình được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận tranh hạng ba.

Tin liên quan

Truyền thông khu vực: Đình Bắc là ‘ngọc quý’, nhưng phải giữ đôi chân trên mặt đất

Truyền thông khu vực: Đình Bắc là ‘ngọc quý’, nhưng phải giữ đôi chân trên mặt đất

Sau màn trình diễn ấn tượng tại U.23 châu Á 2026, Đình Bắc không chỉ trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam mà còn nhận được sự tán dương rộng rãi từ truyền thông Đông Nam Á.

Báo Hàn Quốc: 'Khoảnh khắc HLV Kim sang-sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh lay động hàng triệu con tim'

Lời động viên đầy yêu thương của vợ HLV Kim Sang-sik: 'Anh và U.23 Việt Nam đã rất vất vả rồi...'

Khám phá thêm chủ đề

Cao Văn Bình U.23 Việt Nam Nghệ An Về quê VCK U.23 Châu Á Luân lưu thủ môn U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận