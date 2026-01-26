Truyền thông khu vực: Đình Bắc là ‘ngọc quý’, nhưng phải giữ đôi chân trên mặt đất

Trên ASEAN FOOTBALL - trang chuyên cập nhật thông tin về các đội bóng của khu vực Đông Nam Á với hơn 620.000 người theo dõi gọi Đình Bắc là “viên ngọc sáng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại”. Đồng thời, ASEAN FOOTBALL nhấn mạnh vai trò trung tâm của cầu thủ này trong hành trình thành công của U.23 Việt Nam. Theo đánh giá của chuyên trang này, Đình Bắc không chỉ là mũi nhọn tấn công mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ trẻ tự tin, không e ngại áp lực và sẵn sàng đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu Á.

Những thống kê và danh hiệu của Đình Bắc ở cấp độ trẻ cũng được truyền thông khu vực nhắc đến với sự thán phục. ASEAN FOOTBALL chỉ ra: “Tiền đạo sinh năm 2004 đã cùng U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đặc biệt là đoạt danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á 2026, góp công lớn giúp đội giành HCĐ chung cuộc. Ở độ tuổi rất trẻ, việc Đình Bắc liên tiếp tỏa sáng tại những giải đấu lớn đã cho thấy tiềm năng phát triển vượt trội so với mặt bằng chung của bóng đá khu vực”.

Đình Bắc là một trong những cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất ở U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Không chỉ ASEAN FOOTBALL, truyền thông Thái Lan cũng dành sự chú ý đặc biệt cho tiền đạo của U.23 Việt Nam. Trang Thailive đánh giá cao vai trò thủ lĩnh của Đình Bắc tại giải U.23 châu Á 2026: “4 bàn thắng cùng hai pha kiến tạo của Đình Bắc đều đến ở những thời điểm mang tính bước ngoặt, phản ánh rõ khả năng gánh vác tập thể cũng như bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ mạnh”.

Trang Thailive nhấn mạnh: “Việc Đình Bắc nằm trong thành phần ban cán sự không phải là yếu tố mang tính biểu trưng, mà phản ánh đúng tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi chung của U.23 Việt Nam. Việc một cầu thủ Đông Nam Á giành danh hiệu Vua phá lưới tại sân chơi U.23 châu Á cũng được xem là điều hiếm gặp, qua đó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung”.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Tại Philippines, trang Manila Montet cũng dành nhiều phân tích tích cực về hành trình của Đình Bắc. Theo Manila Montet, tiền đạo của U.23 Việt Nam đã làm nên dấu mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U.23 châu Á. Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của Đình Bắc được đánh giá rất cao khi anh không thi đấu trọn vẹn mọi trận nhưng vẫn vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Manila Montet nhận định: “Giá trị của Đình Bắc không chỉ nằm ở số bàn thắng mà còn ở sự hiệu quả và khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi. Việc anh ghi bàn vào lưới các đội bóng mạnh như U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan hay U.23 Hàn Quốc được xem là minh chứng cho khả năng cạnh tranh sòng phẳng của các cầu thủ Đông Nam Á ở sân chơi châu lục”.

Bên cạnh thành tích ở cấp độ U.23, truyền thông khu vực cũng nhắc lại dấu ấn của Đình Bắc trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. ASEAN FOOTBALL bày tỏ: “Dưới thời HLV Philippe Troussier, anh được trao cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam và góp mặt tại Asian Cup 2023. Khi ấy, Đình Bắc đã khiến CĐV liên tục nhắc tên với bàn thắng ấn tượng vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự xuất hiện của một gương mặt trẻ đầy triển vọng trên bản đồ bóng đá châu Á”.

Đình Bắc (7) cùng U.23 Việt Nam khép lại VCK U.23 châu Á với vị trí thứ 3 ẢNH: AFC





Chặng đường phía trước Đình Bắc còn rất dài

Dù dành nhiều lời khen cho Đình Bắc nhưng truyền thông Đông Nam Á vẫn không quên nhắc nhở ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam cần phải tỉnh táo, luôn giữ đôi chân mình trên mặt đất nếu muốn có những thành công lớn hơn.

“Đình Bắc không chỉ đại diện cho tương lai của bóng đá Việt Nam mà còn là hình ảnh truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ trong khu vực. Sự vươn lên của Đình Bắc đang góp phần thay đổi cách nhìn của châu Á về bóng đá Đông Nam Á – không còn chỉ là khu vực tiềm năng, mà là nơi bắt đầu sản sinh những cá nhân đủ sức tạo dấu ấn ở sân chơi lớn.

Dù vậy, chặng đường phía trước của Đình Bắc vẫn còn rất dài. Tài năng sớm được khẳng định chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là cách cầu thủ trẻ này tiếp tục hoàn thiện bản thân trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Nếu được định hướng phát triển đúng cách, duy trì sự chuyên nghiệp, kỷ luật và giữ được sự khiêm tốn cần thiết, Đình Bắc hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam, thậm chí là gương mặt tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á trong những năm tới”, Manila Montet kết luận.