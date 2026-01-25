Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Thái Lan 'giải mã' thành công rực rỡ của HLV Kim Sang-sik: Không phải phép màu nhất thời!

Văn Trình
Văn Trình
25/01/2026 22:20 GMT+7

Thành công của U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ tại các giải đấu khu vực và châu lục, mà còn khiến truyền thông Thái Lan phải dành nhiều sự quan tâm đặc biệt.

Ngày 25.1, tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan Siamsport có bài phân tích chuyên sâu, trong đó bất ngờ “giải mã” những yếu tố cốt lõi đứng sau thành công của HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam.

Theo Siamsport: “Trường hợp của HLV Kim Sang-sik không phải hiện tượng cá biệt. Từ thời HLV Park Hang-seo đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục, đến HLV Kim Pan-gon cải thiện đáng kể thể lực cho đội tuyển Malaysia, HLV Shin Tae-yong tái thiết toàn diện bóng đá Indonesia, HLV Ha Hyuk-jun xây dựng nền móng cho bóng đá Lào, tất cả đều cho thấy thành công không đến trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách ông Kim Sang-sik kế thừa và phát triển những giá trị vốn đã trở thành “đặc sản” của các HLV Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh phù hợp với đặc thù của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở cấp độ U.23”.

Báo Thái Lan 'giải mã' thành công rực rỡ của HLV Kim Sang-sik: Không phải phép màu nhất thời!- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik liên tục giúp bóng đá Việt Nam có những thành tích nổi bật

ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỷ luật – nền tảng xuyên suốt trong triết lý của HLV Kim Sang-sik

Tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh, kỷ luật luôn là điểm khởi đầu trong quá trình xây dựng đội bóng của HLV Kim Sang-sik. Không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ chiến thuật trên sân, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt trong sinh hoạt hằng ngày của cầu thủ, từ giờ giấc, chế độ dinh dưỡng cho đến thái độ trong tập luyện và thi đấu.

Siamsport cho rằng chính cách tiếp cận toàn diện này đã giúp U.23 Việt Nam cải thiện rõ rệt khả năng tổ chức lối chơi, giữ cự ly đội hình và hạn chế những sai sót cá nhân – vấn đề từng tồn tại ở nhiều đội trẻ trong khu vực. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam thể hiện sự ổn định cao hơn, đặc biệt trong các thời điểm then chốt của trận đấu.

Một trong những điểm được Siamsport phân tích kỹ là nền tảng thể lực của U.23 Việt Nam. “Các đội bóng do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt thường mang hình ảnh giàu năng lượng, pressing liên tục và sẵn sàng chơi với cường độ cao trong suốt 90 phút. U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Đội bóng trẻ Việt Nam cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu ổn định, không bị “hụt hơi” ở giai đoạn cuối trận – yếu tố mang tính quyết định trong các giải đấu ngắn ngày. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện thể lực bài bản, khoa học, vốn là điểm mạnh của các HLV đến từ Hàn Quốc”, Siamsport đánh giá.

Bên cạnh thể lực, Siamsport đánh giá cao sự thực dụng trong cách tiếp cận chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Siamsport nhận xét: “Ông không áp đặt lối chơi cứng nhắc, mà linh hoạt điều chỉnh tùy theo đối thủ và tương quan lực lượng. Sự thực dụng này là điểm chung của nhiều HLV Hàn Quốc từng làm việc tại Đông Nam Á. Thay vì theo đuổi triết lý phức tạp, họ tập trung tối ưu hóa khả năng của cầu thủ, xây dựng lối chơi chắc chắn, đề cao tính kỷ luật và hiệu quả. Với U.23 Việt Nam, điều này được thể hiện qua khả năng phòng ngự có tổ chức và sự chuyển đổi trạng thái nhanh, gọn”.

Báo Thái Lan 'giải mã' thành công rực rỡ của HLV Kim Sang-sik: Không phải phép màu nhất thời!- Ảnh 2.
Báo Thái Lan 'giải mã' thành công rực rỡ của HLV Kim Sang-sik: Không phải phép màu nhất thời!- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam khép lại VCK U.23 châu Á 2026 với hạng 3 chung cuộc

ẢNH: AFC


Hiểu văn hóa, quản trị con người hiệu quả

Một yếu tố khác được Siamsport đặc biệt nhắc đến là khả năng thấu hiểu văn hóa của HLV Kim Sang-sik. “Là người đến từ khu vực có nhiều nét tương đồng về văn hóa và tư duy tập thể, ông có thể dễ dàng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. Cách quản lý dựa trên sự tôn trọng thứ bậc, kết hợp giữa kỷ luật nghiêm khắc và bầu không khí gần gũi giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam cảm thấy được bảo vệ, tin tưởng và sẵn sàng cống hiến”, Siamsport bày tỏ.

“Dấu ấn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở cách ông xây dựng đội bóng theo hướng có hệ thống. Từ khâu chuẩn bị, tập luyện đến thi đấu, mọi chi tiết đều được kiểm soát chặt chẽ thông qua sự phối hợp của đội ngũ trợ lý, chuyên gia thể lực và phân tích. Cách làm này giúp U.23 Việt Nam không phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật, mà duy trì được sự tiến bộ đồng đều trong toàn đội”, Siamsport nhấn mạnh.

Đặt trong bức tranh tổng thể, Siamsport cho rằng HLV Kim Sang-sik đang trở thành một mắt xích quan trọng trong làn sóng HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Những gì ông làm được cùng U.23 Việt Nam cho thấy thành công không đến từ phép màu tức thời, mà là kết quả của quá trình xây dựng nền tảng vững chắc, đúng định hướng.

Siamsport kết luận: “Câu chuyện của HLV Kim Sang-sik cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt của bóng đá Đông Nam Á: đặt niềm tin vào các HLV Hàn Quốc không chỉ vì danh tiếng, mà vì phương pháp làm việc khoa học, kỷ luật và phù hợp với đặc thù của khu vực”.

