Đội tuyển Việt Nam sẽ đá hết sức lực dù Malaysia có bị AFC trừ điểm hay không

Đội tuyển Việt Nam sẽ đặt quyết tâm cao nhất để đánh bại Malaysia vào tháng 3 ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam tập trung vào chính mình

Trong vòng 2 năm kể từ khi nắm đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã liên tiếp tạo nên thành công, không chỉ là kết quả trên sân cỏ mà còn thay đổi triết lý bóng đá và tinh thần của các tuyển thủ giúp đem về chức vô địch AFF Cup 2024, vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026.

Một trong những dấu ấn trọng tâm của cựu tiền vệ ngôi sao Hàn Quốc sinh năm 1976 chính là thay đổi cách tiếp cận và tâm thế với bóng đá, giúp các cầu thủ thiết lập được sự tự tin và trái tim mạnh mẽ để dám tin, dám đá và dám thắng mọi đối thủ.

Sau khi hoàn tất xuất sắc các "bài tập" với U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung trở lại với mặt trận chính là đội tuyển Việt Nam với mấu chốt là trận gặp Malaysia vào cuối tháng 3 tới, với nhiệm vụ đoạt vé dự Asian Cup 2027.

Có một thực tế suốt thời gian qua, bất kể rất nhiều thông tin nhiễu loạn liên quan đến án phạt của FIFA và nỗ lực kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), thì bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF đều lấy tĩnh chế động.

Đội tuyển Việt Nam chúc mừng Xuân Son ghi bàn ngay trận đầu tái xuất sau 10 tháng ảnh: Thụy An

Cụ thể, quan điểm rất rõ ràng đã được quán triệt xuyên suốt từ đầu trong các buổi làm việc là cho dù kết quả án phạt cuối cùng có là thế nào, đội tuyển Việt Nam sẽ đẩy mức tập trung lên tối đa.

Ông Kim, BHL và đội tuyển Việt Nam sẽ xem đó như một trận chung kết đúng nghĩa, nơi Malaysia sẽ làm tất cả không chỉ để có chiến thắng và 3 điểm đơn thuần, mà còn để lấy lại mặt mũi đã bị ném xuống bùn vì bê bối nhập tịch "lậu".

Việt Nam không nói nhiều nhưng hành động. Quá trình chuẩn bị đã được BHL đội tuyển Việt Nam và VFF lặng lẽ triển khai từ một năm qua, qua cách hỗ trợ Xuân Son hồi phục, nhập tịch 2 cầu thủ có chuyên môn tốt là tiền vệ Hoàng Hên và trung vệ Phi Long (Gustavo).

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam sẽ càng như "hổ thêm cánh" với lực đẩy mới từ đội tuyển U.23 Việt Nam "đệ tam anh hào châu Á" sẵn sàng tạo ra sự cạnh tranh tích cực với các đàn anh.

HLV Kim Sang-sik muốn kéo dài mạch bất bại trước các đội Đông Nam Á ảnh: Ted Trần

Thêm nữa, bản thân mỗi tuyển thủ quốc gia đều hiểu rõ thông điệp: bất kể kết quả án phạt của FIFA như thế nào, thì một chiến thắng trên sân cỏ vẫn là sự khẳng định cao nhất cho vị thế Việt Nam!

Malaysia hy vọng 'lội ngược dòng' trước FIFA?

Thông tin FAM công bố quyết định của CAS (Trọng tài Thể thao quốc tế) tối 26.1, tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển Malaysia trước đó bị FIFA ra án phạt.

Điều này làm dấy lên những lo lắng về viễn cảnh vụ kiện cáo về hành vi gian dối của FAM sẽ trở nên phức tạp và có thể kéo dài, giúp 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel có thể tham gia trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam.

Trước đó FIFA đã phạt tiền và "treo giò" 7 cầu thủ kể trên vì đã khai gian thông tin về nguồn gốc xuất thân của mình, để có mặt trong 2 trận đấu giúp Malaysia thắng Nepal và Việt Nam.

Figueiredo (14) ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch nhận án phạt từ FIFA ảnh: Ngọc Linh

Bất kể những thông tin kể trên, dư luận Malaysia vẫn đang rất căng thẳng, cho rằng các cầu thủ có thể được giảm án phạt từ 12 tháng xuống 6 tháng, nhưng khả năng FAM thua kiện FIFA vẫn rất cao và khả năng nhóm 7 cầu thủ phạm tội có được khoác áo Harimau Malaya vẫn là dấu hỏi.

Trước đó, FIFA và AFC đã từng ra những án phạt tương tự, với các hình phạt nghiêm khắc đến những đội tuyển và CLB vi phạm tư cách cầu thủ.

CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) sử dụng cầu thủ trái phép tại AFC Champions League Two vào năm 2025. Dù giành chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Lion City Sailors, nhưng đội bóng Nhật Bản ngay lập tức bị xử thua 0-3 sau khi AFC xác định CLB đăng ký cầu thủ không đúng quy định.

Hay tháng 12.2020, Al Nasr (Saudi Arabia) cũng bị xử thua El Jaish (Qatar) 0-3 ở AFC Champions League vì sử dụng cầu thủ có hồ sơ giả mạo. Những trường hợp khác từng bị xử thua 0-3 bao gồm K-Electric FC (Pakistan) năm 2016 hay Sepahan (Iran) năm 2011 vì vi phạm tương tự.

Bóng đá Malaysia đã mất rất nhiều danh dự sau scandal nhập tịch "lậu" ảnh: Ngọc Linh

Ở cấp độ đội tuyển, hồi tháng 6.2025, đội Guinea Xích Đạo bị xử thua 0-3 trước Namibia và đội Liberia tại vòng loại World Cup 2026 vì sử dụng tiền đạo Emilio Nsue không đủ tư cách thi đấu.

Nghiêm trọng nhất có thể kể đến đội Timor Leste sử dụng tới 12 cầu thủ gốc Brazil không hợp lệ trong giai đoạn 2011-2016. Đến năm 20117, đội tuyển Timor Leste bị xử thua tất cả các trận có liên quan, bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2023 và không được nhập tịch cầu thủ ngoại trong 5 năm.

Nhiều quan chức bóng đá Timor Leste đã bị cách chức và kỷ luật. Thắng trận nhưng thua cuộc, đó là bài học mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, cho dù Malaysia có lợi thế trụ sở AFC đặt tại Kuala Lumpur cũng thế!