Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/01/2026 09:22 GMT+7

Trước khi rời CLB Đông Á Thanh Hóa để gia nhập Ninh Bình, Nguyễn Thái Sơn đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, khép lại gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương.

Tối 26.1, trên trang cá nhân, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã chính thức nói lời chia tay CLB Thanh Hóa, khép lại hành trình gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương trước khi chuyển sang khoác áo CLB Ninh Bình.

Trước đó, CLB Ninh Bình công bố đạt thỏa thuận với CLB Thanh Hóa trong việc chuyển nhượng bộ 3 cầu thủ trẻ gồm Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. Thương vụ này có hiệu lực từ ngày 30.10.2025, song được công bố sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng U.23 châu Á 2026.

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'- Ảnh 1.

Thái Sơn chia tay CLB Thanh Hóa để đầu quân cho đội bóng láng giềng là Ninh Bình

ẢNH: FBNV

Hành trình 10 năm gắn bó với CLB quê hương của Thái Sơn

Trong bài đăng chia tay, Thái Sơn bày tỏ sự xúc động khi nhắc đến quãng thời gian gắn bó dài lâu với đội bóng xứ Thanh. Tiền vệ sinh năm 2003 viết: “Vậy là phải nói lời tạm biệt ở nơi đây. Hành trình gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương không chỉ đơn giản là một chặng đường thể thao, mà đó là một phần thanh xuân của tôi ở nơi này”.

Thái Sơn gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ CLB Đông Á Thanh Hóa vì đã luôn tin tưởng, đồng hành, dìu dắt anh trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu và cả trong cuộc sống. Anh cũng không quên tri ân người hâm mộ bóng đá xứ Thanh, những người đã sát cánh cùng CLB qua nhiều giai đoạn thăng trầm.

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'- Ảnh 2.

Thái Sơn bắt đầu sự nghiệp trong màu áo các đội trẻ CLB Thanh Hóa

ẢNH: FBNV

“Mãi tự hào vì là một phần của nơi này”, Thái Sơn khẳng định, trước khi gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới tập thể CLB Đông Á Thanh Hóa trong chặng đường phía trước.

Tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam

Ở thời điểm nói lời chia tay CLB Thanh Hóa, Thái Sơn lại đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Theo thống kê của AFC, anh chính là một trrong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của U.23 Việt Nam, đóng vai trò “ông chủ” khu vực giữa sân.

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'- Ảnh 3.

Thái Sơn được bình chọn là "cầu thủ xuất sắc nhất trận" ở trận gặp U.23 Kyrgyzstan

ẢNH: AFC

Tiền vệ mang áo số 6 đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 86,4% trong 2 trận đấu với U.23 Jordan (thắng với tỷ số 2-0) và U.23 Kyrgyzstan (thắng với tỷ số 2-1). AFC nhận định: “Phong độ cực tốt và ổn định của Thái Sơn đã góp phần quan trọng vào 2 trận ra quân toàn thắng, giúp U.23 Việt Nam có một khởi đầu hoàn hảo tại giải U.23 châu Á năm nay”.

HLV Kim Sang-sik: ‘Tôi tự tin sẽ giúp U.23 Việt Nam hay hơn nữa, mục tiêu là World Cup’

Thái Sơn và các đồng đội đã giành HCĐ giải U.23 châu A 2026 sau hành trình rất thuyết phục. Trong đó, tiền vệ quê Thanh Hóa luôn được lựa chon cho đội hình xuất phát, thi đấu đủ cả 6 trận và luôn hoàn thành tốt vai trò của mình. Với cú hích từ các giải trẻ quốc tế, Thái Sơn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa ở CLB và xa hơn là đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Sơn CLB Thanh Hóa U.23 Việt Nam CLB Ninh Bình V-League U.23 châu Á 2026
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
