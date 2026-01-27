Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Kuwait hôm nay: Quyết thắng trận ra quân, xem trên kênh nào?

Tập trung cao nhất cho trận mở màn

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân tại bảng B gặp Kuwait lúc 17h giờ ngày 27.1 (theo giờ Việt Nam), tại nhà thi đấu ở thủ đô Jakarta - Indonesia. Chia sẻ tại buổi họp báo chính thức trước giải đấu, HLV trưởng Diego Giustozzi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung cho từng trận đấu cụ thể, đặc biệt là trận mở màn.

Vị HLV người Argentina nhận định: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận đấu đầu tiên. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào".

Đại diện các đội ở bảng B dự họp báo trước ngày ra quân ẢNH: VFF

Ông Giustozzi thẳng thắn thừa nhận thất bại tại VCK futsal châu Á 2024, khi đội tuyển không thể Việt Nam giành vé dự World Cup - đó là bài học lớn cho toàn đội. Từ đó, ông cùng ban huấn luyện lựa chọn một hướng đi mới, đặt trọng tâm vào lực lượng trẻ và lối chơi tấn công chủ động hơn.

"Chúng tôi đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Chúng tôi cần giúp các cầu thủ trở nên cân bằng và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup futsal 2028", HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

HLV Giustozzi muốn các cầu thủ của mình chơi tấn công mạnh mẽ hơn ẢNH: VFF

Theo HLV Diego Giustozzi, VCK futsal châu Á 2026 dù không tính suất dự World Cup 2028 nhưng vẫn là bước đệm quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng: "Đội cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm. Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20 - 21 tuổi", ông nói.

Trận đấu được phát trực tiếp trên TV360.