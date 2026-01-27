Bất ngờ với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

"Cơn lốc" đường biên tỏa sáng

Đội đương kim hạng ba TNSV THACO cup Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM). Điểm nhấn của trận đấu là màn tỏa sáng của tiền vệ cánh phải Lê Xuân Vũ bên phía đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (trái) gây bất ngờ khi loại đội Trường ĐH Văn Hiến ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 19, Lê Xuân Vũ đi bóng khéo léo và tốc độ bên cánh phải, sau đó chuyền bóng thuận lợi để đồng đội Trần Nguyễn Công Bảo dứt điểm cận thành hiệu quả giúp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mở tỷ số. Đến phút bù giờ hiệp 1, Lê Xuân Vũ lại thoát xuống bên hành lang phải, chuyền bóng như đặt để Phan Văn Long Vũ đánh bại thủ môn đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), nâng tỷ số lên 2-0, cũng là kết quả chung cuộc đưa đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thẳng tiến đến Nha Trang (Khánh Hòa) tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 vào tháng 3 tới.

Ngoài 2 pha kiến tạo, "cơn lốc" đường biên Lê Xuân Vũ còn nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ với những pha xử lý tinh tế, hiệu quả. Anh hứa hẹn là một trong những cầu thủ đáng xem ở VCK năm nay. Ngoài ra, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM còn có tiền vệ đội trưởng Thạch Tuấn Trường thi đấu bản lĩnh, làm cầu nối giữa tấn công và phòng ngự. Anh có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên sân, làm điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Các vị trí khác của đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng chơi vững vàng, gắn kết. Hạn chế duy nhất của đội bóng này là thể lực có phần suy giảm trong 15 phút cuối.

Trong khi đó với đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), họ đã chơi với nỗ lực cao nhất nhưng "lực bất tòng tâm". HLV Nguyễn Văn Tuấn đứng chỉ đạo xuyên suốt cả trận, căn dặn các học trò trong từng tình huống nhưng các cầu thủ đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) vẫn không có được thế trận tốt. Đơn giản là họ chạm trán phải đối thủ mạnh, đồng đều hơn. Trong 15 phút cuối, đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) tạo ra sức ép tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đối thủ. Chưa thể giành vé đến VCK nhưng đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) để lại hình ảnh đẹp trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng khi hàng trăm CĐV đến sân "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn. Trên sân, các cầu thủ đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng không cay cú ăn thua mà chủ động dừng bóng khi phát hiện cầu thủ đội bạn bị đau.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tạo bất ngờ

Bị đánh giá thấp hơn so với đội Trường ĐH Văn Hiến nhưng đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM gây bất ngờ khi chơi vững vàng rồi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 do công Thạch Thiên Phúc. Nỗ lực chuyền bóng từ phải của Nguyễn Thành Sang giúp Thiên Phúc dứt điểm cận thành thành công mang niềm vui lớn đến với người hâm mộ đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trước khi bị thủng lưới, đội Trường ĐH Văn Hiến nhập cuộc đầy chủ động, tạo thế trận tấn công khá áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến gia tăng sức ép tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đặc biệt là thủ môn Phạm Gia Bảo chơi xuất thần, có nhiều pha cứu thua ngoạn mục giúp đội nhà bảo vệ thành công thắng lợi. Chiến thắng của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trước đội Trường ĐH Văn Hiến cũng có dấu ấn của HLV Phạm Hà Minh khi giúp các học trò tự tin chơi bóng, phòng thủ kiên cường nhờ đấu pháp hợp lý. Là đội xếp hạng nhì ở vòng bảng, giành suất cuối tham dự play-off nhưng đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tạo nên bất ngờ thú vị với việc lần đầu đoạt vé tham dự VCK.

Như vậy kết thúc ngày thi đấu hôm qua đã xác định được 4 chủ nhân của vòng loại khu vực TP.HCM giành quyền tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 tại Nha Trang là đội Trường ĐH Quy Nhơn, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Hôm nay 27.1 sẽ xác định được 2 đội bóng cuối góp mặt ở VCK sau 2 cặp đấu giữa đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với đội ĐH Trà Vinh, đội Trường ĐH Văn Lang với đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.