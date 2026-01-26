Ở vòng bảng, đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) toàn thắng 2 trận trước đội Trường CĐ Giao thông vận tải và đội Trường ĐH Công thương TP.HCM. Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng khẳng định sức mạnh với 3 trận toàn thắng trước đội Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, đội Trường ĐH Đà Lạt, đội Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2.

Đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) sẵn sàng chinh phục đối thủ săn vé tham dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) nằm ở bảng đấu chỉ có 3 đội nên thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Dù vậy ở 2 trận đã qua, HLV Nguyễn Văn Tuấn trao cơ hội ra sân cho hầu hết các học trò nhằm giúp họ "nâng tầm" giữ trạng thái sẵn sàng cho vòng play-off.

"Đã vào đến vòng knock-out, đội nào cũng mạnh, cơ hội chia đều và không ngoại trừ yếu tố may mắn. Nhưng muốn có may mắn, chúng tôi phải thể hiện tinh thần khát khao chiến thắng, phải có bản lĩnh và sự tự tin. Toàn đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã chuẩn bị kỹ lưỡng về con người lẫn chiến thuật mới cho trận đấu play-off với đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM", HLV Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ.

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là đối thủ đáng gờm với đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) ở play-off vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hôm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sở hữu dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, thi đấu gắn kết, phòng thủ chặt chẽ và tấn công sắc bén. Từng tiến sâu ở giải TNSV và là "thế lực" của phong trào bóng đá sinh viên TP.HCM nên đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Công Bảo, Đình Sang, Bá Huy là những chân sút lợi hại của đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, hứa hẹn tỏa sáng khi chạm trán với đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM).

Với lực lượng được đánh giá "tám lạng, nửa cân", đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ trận đấu "nảy lửa". Đội nào giành vé tham dự vòng chung kết vào tháng 3 tới đều xứng đáng.