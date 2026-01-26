Bất ngờ lớn ở ngày mở màn vòng play-off

C HIẾN THẮNG ĐẦY CẢM XÚC

Trận mở màn vòng play-off khu vực TP.HCM diễn ra chiều 25.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc bóng đá hội tụ đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Đối đầu với đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại đang hừng hực khí thế, các cầu thủ Trường ĐH Quy Nhơn đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở trước khi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Ngay phút thứ 3, khi các học trò của HLV Thái Bình Thuận còn chưa kịp bắt nhịp với trận đấu, đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại với chiến thuật chơi phủ đầu đã có bàn thắng do công của Hồ Ngọc Phát. Bàn thua sớm như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đội bóng đất võ, buộc họ phải rơi vào thế bám đuổi vô cùng khó khăn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và nỗ lực gia tăng sức ép, nhưng sự kiên cường của hàng thủ đối phương đã khiến các đợt tấn công của đại diện miền Trung rơi vào bế tắc. Khi thời gian trôi về những phút cuối và niềm hy vọng cạn dần, tiền đạo A Lâm Kỳ đã tỏa sáng đúng lúc với pha đánh đầu thành bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở VCK TNSV ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên chấm 11 m, bản lĩnh của đội bóng từng dự VCK mùa trước đã được phát huy. Đội Trường ĐH Quy Nhơn thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi đối thủ chỉ 3 lần thành công. Trong đó, không thể không nhắc đến tài năng của thủ môn Mai Quốc Đạt, khi đã xuất sắc cản phá 2 cú sút của đối phương, góp công lớn giúp đội bóng đất võ giành chiến thắng. Đội Trường ĐH Quy Nhơn trở thành cái tên đầu tiên tại khu vực TP.HCM ghi danh vào VCK TNSV THACO cup 2026 vào tháng 3 tới. HLV trưởng Thái Bình Thuận không giấu được cảm xúc khi giành chiến thắng đầy cảm xúc: "Không có từ ngữ nào diễn tả hết niềm hạnh phúc lúc này. Đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại đã chơi rất chặt chẽ, trong khi chúng tôi chơi thiếu tập trung. Bàn thua sớm đã ảnh hướng lớn đến tâm lý các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp vực dậy tinh thần để quân bình tỷ số và thắng luân lưu".

C HỦ NHÀ CHỨNG MINH BẢN LĨNH

Một trong những trận đấu hấp dẫn nhất của vòng play-off khu vực TP.HCM là màn so tài giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Một bên có ưu thế chủ nhà và đã thể hiện phong độ cao ở vòng đấu nhóm, còn bên kia là nhà cựu vô địch (lần II - 2024) đang cho thấy quyết tâm cực cao để giành vé góp mặt tại VCK sau khi lỡ hẹn ở mùa giải năm 2025. Ở trận đấu mang tính chất quyết định cho tấm vé đến Nha Trang, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng một lần nữa chứng minh bản lĩnh của tập thể đã từng ghi đến 15 bàn và không để lọt lưới lần nào sau 3 trận ở vòng đấu nhóm.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chiếm ưu thế trong tấn công, khiến "cựu vương" Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu. Phải đến hiệp 2, nút thắt của trận đấu mới được cởi bỏ. Khi những tình huống dàn xếp tổ chức tấn công chưa phát huy tác dụng, thì tình huống cố định đã giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng phá thế bế tắc. Thủ quân đội chủ nhà Hoàng Huy Dương đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Trần Thanh Tú (đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) lóng ngóng đá phản lưới nhà. Buộc phải tràn lên tìm kiếm bàn gỡ, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã mắc vào bẫy phòng ngự phản công của đối phương. Trương Đức Tiến là người hoàn thành một pha tổ chức phản công nhanh để nhân đôi cách biệt. Bàn thắng định đoạt chiến thắng với tỷ số 3-0 cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục là một tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Như vậy, kể từ sau khi lên ngôi vào năm 2024, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã 2 lần liên tiếp để thua ở vòng play-off khu vực và vắng mặt ở VCK. Trong khi đó, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở VCK giải TNSV.