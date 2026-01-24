Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Việt Nam về nước: Hiểu Minh được người hâm mộ vây kín động viên
Video Thể thao

U.23 Việt Nam về nước: Hiểu Minh được người hâm mộ vây kín động viên

Tuấn Minh
Tuấn Minh
24/01/2026 22:30 GMT+7

Khoảng 20 giờ tối 24.1, HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị trở về nhà để nghỉ ngơi.

U.23 Việt Nam đã xuất hiện trong vòng tay chào đón của người thân, gia đình và người hâm mộ. Dù trải qua hành trình di chuyển vất vả, với 2 chuyến bay cùng nửa ngày quá cảnh tại Qatar, nhưng toàn đội vẫn rạng rỡ sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử ở sân chơi lớn nhất châu Á.

U.23 Việt Nam về nước: Hiểu Minh được người hâm mộ vây kín động viên

Hiểu Minh được đẩy di chuyển bằng xe lăn. Gia đình anh cũng đã có mặt để chờ con trai trở về. Trong khi đó, Minh Phúc tranh thủ ký tặng áo đấu cho người hâm mộ.

Sau đó, các thành viên U.23 Việt Nam đã lên xe trở về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để nghỉ ngơi. Toàn đội chia tay nhau, chuẩn bị trở lại đấu trường V-League. Hy vọng, nhiều gương mặt U.23 sẽ cùng tề tựu ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới.

U.23 Việt Nam Hiểu Minh
