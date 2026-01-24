Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa kết thúc trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc vào lúc 21 giờ ngày 23.1 (theo giờ Ả Rập Xê Út). Sau khoảng 1 giờ hoàn tất các thủ tục sau trận đấu và lễ nhận HCĐ, toàn đội di chuyển về khách sạn cách sân khoảng 17 km. Tại đây, các cầu thủ tranh thủ ăn khuya, thu xếp hành lý và nghỉ ngơi ngắn trước chuyến bay xuyên đêm.

Trong lúc HLV Kim Sang-sik tranh thủ chợp mắt để hồi sức, nhiều cầu thủ vẫn nán lại ký tặng áo đấu, lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng của giải đấu. Đến 1 giờ 15 phút sáng 24.1, 26 trong tổng số 40 thành viên của đội lên xe ra sân bay quốc tế Jeddah, với thời gian di chuyển khoảng 20 phút.

U.23 Việt Nam về nước ngay trong đêm với tấm HCĐ châu Á: Người thèm ngủ, người nhớ lẩu

Nhóm di chuyển sớm gồm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn, HLV Kim Sang-sik, một số trợ lý cùng phần lớn các cầu thủ. Trong quá trình làm thủ tục tại sân bay, Hiểu Minh được hỗ trợ xe lăn do gặp chấn thương, nhận được sự quan tâm và động viên từ ban huấn luyện cũng như các đồng đội.

Chia sẻ nhanh tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu được niềm vui khi cùng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á. Cầu thủ từng 3 lần liên tiếp dự VCK U.23 châu lục cho biết sẽ nghỉ ngơi tại nhà khoảng 2 ngày trước khi trở lại CLB Thể Công Viettel, chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-League 2025-2026.

Hiểu Minh được hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hào hứng nói rằng việc đầu tiên khi về đến nhà là “ăn lẩu cho đã”.

Nguyễn Đình Bắc và Lê Viktor cho biết sẽ ngủ một giấc thật sâu để hồi phục thể lực, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ các món ăn quen thuộc như phở Hà Nội sau quãng thời gian dài thi đấu xa nhà.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự và 18 cầu thủ sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 24.1. Nhóm thứ 2 gồm 8 thành viên ban huấn luyện và 6 cầu thủ là Trung Kiên, Đình Hải, Cao Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường và Văn Hà sẽ khởi hành muộn hơn vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 24.1, trước khi có mặt tại Hà Nội lúc 6 giờ 55 phút ngày 25.1, chính thức khép lại hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.