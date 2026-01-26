Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Nỗ lực tạo bất ngờ

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
26/01/2026 16:00 GMT+7

17 giờ hôm nay trên SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra trận play-off thứ 4 của vòng loại khu vực TP.HCM Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO giữa đội Trường ĐH Văn Hiến với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Ở vòng đấu bảng, đội Trường ĐH Văn Hiến khẳng định sức mạnh với 3 chiến thắng tuyệt đối trước đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông. Trong khi đó đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xếp hạng nhì nhóm 5, vào play-off với suất dành cho 2 đội xếp hạng nhì có thành tích tốt. 

Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Nỗ lực tạo bất ngờ - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Văn Hiến (trái) được đánh giá cao hơn so với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở play-off vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra chiều nay (26.1)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xét thực lực lẫn phong độ, các HLV đánh giá đội Trường ĐH Văn Hiến vượt trội so với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ở vòng bảng, họ ghi 10 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Sở hữu dàn cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, các cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến chơi phối hợp ăn ý, kiểm soát thế trận và triển khai tấn công sắc bén. 

Sức mạnh của đội Trường ĐH Văn Hiến còn đến từ những cá nhân xuất sắc, có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu như Lương Duy Bảo, người ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-0 trước đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông hay Nguyễn Minh Trí với siêu phẩm sút phạt mang về bàn thắng quyết định chiến thắng trước đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. 

Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Nỗ lực tạo bất ngờ - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nỗ lực tạo bất ngờ trước đội Trường ĐH Văn Hiến

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bị đánh giá dưới cơ so với đội Trường ĐH Văn Hiến phần nào giảm tải áp lực cho các cầu thủ đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Lối chơi đơn giản nhưng khá hiệu quả được đội bóng này thể hiện ở vòng bảng, hứa hẹn phát huy để tạo bất ngờ cho đối thủ ở vòng play-off. 

Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Nỗ lực tạo bất ngờ - Ảnh 3.

Cuộc chiến cân não

Cuộc chiến cân não

Hôm nay (25.1), trên SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra 2 cặp đấu đầu tiên của play-off vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Đội chiến thắng sẽ giành quyền tham dự VCK vào tháng 3 tới tại Nha Trang.

Bất ngờ lớn ở ngày mở màn vòng play-off

Hậu vệ có khả năng sút phạt thần sầu

Xem thêm bình luận