FIFA nối gót CAS, công bố lệnh tạm gỡ án phạt 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia: Việt Nam lo lắng

Chiều 27.1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chia sẻ: "Đây là phản hồi của FIFA về quyết định của CAS trong việc chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt của 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia, gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. FIFA đã thông báo cho các thành viên và các liên đoàn liên quan về việc tạm dừng án phạt đối với 7 cầu thủ này ở cấp độ quốc nội và châu lục ngay lập tức".

Công văn mà FIFA đã gửi đến cho FAM và các bên liên quan, trong đó có Liên đoàn Bóng đá châu Á ẢNH: CMH

Trước đó, 7 cầu thủ này nhận án phạt cấm hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng từ FIFA. Tối 26.1, CAS ra phán quyết tạm thời đình chỉ việc thi hành án phạt này. Gần 24 giờ sau, FIFA chính thức thông báo rằng an treo giò 12 tháng đối với các cầu thủ nêu trên tạm thời được gỡ bỏ. Như vậy, các cầu thủ được phép trở lại hoạt động bóng đá ở mọi cấp độ.

Đội tuyển Việt Nam có quyền lo lắng với quyết định trên của FIFA khi sẽ tái đối đội tuyển Malaysia vào ngày 31.3.



