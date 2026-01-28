‘FAM và 7 cầu thủ nhập tịch lậu không được phán quyết vô tội, AFC sẽ trừng phạt đội tuyển Malaysia’

Hoãn thi hành án không phải là phán quyết vô tội

Theo tờ New Straits Times (Malaysia) hôm 27.1, bình luận về quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép hoãn thi hành án treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli nhấn mạnh rằng đây không phải là phán quyết tuyên bố vô tội, mà chỉ là một bước đi phù hợp với thông lệ pháp lý.

Ông Datuk Pekan Ramli đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi FAM nhận trách nhiệm ẢNH: FBNV

Theo ông Pekan, trong các hệ thống tư pháp phổ biến, án phạt thường chưa được thi hành đầy đủ khi quá trình kháng cáo vẫn đang diễn ra, nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản của các cá nhân liên quan. Trường hợp của các cầu thủ bóng đá càng đặc biệt, bởi thi đấu chuyên nghiệp chính là sinh kế của họ.

“Không phải hành động của FIFA là sai, nhưng có phần lệch khỏi quy trình pháp lý thông thường. Mọi vụ việc đều cần trải qua các giai đoạn nhất định trước khi có phán quyết cuối cùng”, ông Pekan nhận định.

CAS tạm dỡ lệnh cấm: Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia ăn mừng, FAM vẫn nín thở chờ

Chuyên gia này cho rằng việc FIFA áp dụng án treo giò ngay từ đầu đã khiến các cầu thủ bị “chặn bát cơm” khi tiến trình pháp lý vẫn chưa khép lại. Theo ông, CAS đã hành xử đúng khi quyết định tạm hoãn thi hành án, chờ đến khi vụ việc được xem xét đầy đủ ở cấp cao nhất.

Đội tuyển Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch là chấp nhận đánh đổi

Tuy nhiên, ông Datuk Pekan Ramli cảnh báo rằng hoãn thi hành án không đồng nghĩa vụ việc đã kết thúc. Cả 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel vẫn chịu sự ràng buộc bởi phán quyết cuối cùng từ CAS, cơ quan sẽ quyết định liệu án treo giò 12 tháng có được giữ nguyên hay không.

Đội tuyển Malaysia sẽ tái đấu đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 này ẢNH: NGỌC LINH

Theo ông Pekan, trong thời gian tạm hoãn, các CLB có thể sử dụng các cầu thủ này mà không gặp trở ngại trước mắt. Tuy nhiên, ở cấp đội tuyển quốc gia, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

“Hiện tại họ được phép thi đấu. Ở cấp CLB thì không có vấn đề nếu các đội bóng lựa chọn sử dụng. Nhưng ở cấp đội tuyển, chúng ta có sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó hay không?”, ông đặt vấn đề.

Chuyên gia này nhấn mạnh, nếu phán quyết cuối cùng của CAS bất lợi cho các cầu thủ, bóng đá Malaysia có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng về uy tín và thành tích, thậm chí rơi vào kịch bản lặp lại các án kỷ luật và hủy kết quả từng xảy ra trước đây.

Chuyên gia Datuk Pekan Ramli cảnh báo việc tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch đang vướng tranh chấp pháp lý là một lựa chọn mang tính đánh đổi, trong đó đội tuyển Malaysia buộc phải chấp nhận rủi ro nếu muốn tìm kiếm lợi thế ngắn hạn trên sân cỏ.