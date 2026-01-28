Cực nóng: Ban Chấp hành FAM chính thức đồng loạt từ chức giữa bê bối nhập tịch 'lậu'

Ban Chấp hành FAM phải chịu trách nhiệm

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 28.1.2026, FAM nhấn mạnh quyết định tập thể từ chức được đưa ra “trong trách nhiệm với tổ chức và không xét đến lợi ích cá nhân hay chức vụ”. Ban lãnh đạo cho rằng việc này cần thiết để bảo vệ uy tín của FAM và tạo điều kiện khách quan cho các cơ quan điều tra xem xét toàn diện về các vấn đề đang gây tranh cãi.

Nguyên nhân khiến dư luận bức xúc bắt nguồn từ vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là sử dụng giấy tờ giả mạo để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Những trường hợp này bị FIFA đình chỉ và xử phạt vì trình các tài liệu không hợp lệ để chứng minh quyền thi đấu theo điều lệ của tổ chức bóng đá thế giới.

Vụ nhập tịch lậu đang khiến bóng đá Malaysia phải trả giá đắt ẢNH: NGỌC LINH

Tất cả các quan chức FAM đều từ chức ẢNH: FAM

Theo báo cáo chính thức, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ, giữ nguyên các án phạt, gồm mức phạt cho FAM khoảng 350.000 franc Thụy Sĩ và án treo giò 12 tháng đối với từng cầu thủ vì vi phạm quy định về tư cách thi đấu.

Không chỉ là án phạt thể thao, sự việc này còn vươn ra ngoài phạm vi bóng đá. Hơn 40 báo cáo cảnh sát đã được nộp tại Malaysia liên quan tới cáo buộc làm giả tài liệu, và một hồ sơ điều tra hình sự đã được mở theo Điều 420 Bộ luật Hình sự.

FAM từng khẳng định sự vụ xuất phát từ một “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nộp hồ sơ, cho biết các cầu thủ “là công dân hợp pháp”, nhưng những lập luận này không đủ thuyết phục FIFA.

"Trong bối cảnh đó, quyết định từ chức tập thể của Ban Chấp hành FAM được xem là động thái “giải cứu niềm tin” nhằm tạo không gian để các cơ quan độc lập — bao gồm FIFA, AFC và cả tòa án thể thao quốc tế CAS — tiếp tục xử lý khách quan các vấn đề. FAM cho biết mong muốn bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tổ chức” và “giảm thiểu mọi rủi ro có thể ảnh hưởng đến bóng đá Malaysia nói chung", trang Bharian bày tỏ.

Động thái này cũng diễn ra ngay sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án phạt đối với các cầu thủ nhập tịch — cho phép họ tiếp tục tham gia thi đấu cho tới khi có phán quyết cuối cùng — một diễn biến thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ và truyền thông.

Trang Metro đánh giá: "Quyết định từ chức của Ban Chấp hành FAM được nhìn nhận như một bước ngoặt trong nỗ lực khôi phục lòng tin từ người hâm mộ, đối tác, các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế và cả cộng đồng bóng đá Malaysia nói chung — một sự kiện được đánh giá là “thay máu” cấp thiết trước những thách thức lớn phía trước".

"Dù không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào, các thành viên Ban Chấp hành mãn nhiệm khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia trong giai đoạn nhiều biến động phía trước", FAM bày tỏ.