AFC cảnh báo nóng đội tuyển Malaysia: Nếu dùng 7 cầu thủ nhập tịch lậu trận tái đấu Việt Nam, sẽ bị…

AFC chờ phán quyết cuối cùng từ CAS vào tháng 2 hoặc tháng 3

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, cho biết trách nhiệm hiện thuộc về FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia), đặc biệt là liên quan đến các trận đấu quốc tế, bao gồm cả trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3.

Nếu đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ đang được tạm dỡ bỏ lệnh cấm, họ sẽ đối mặt với rủi ro cực kỳ lớn, AFC cảnh báo Ảnh: Ngọc Linh

"CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) chưa đưa ra quyết định cuối cùng và việc tạm hoãn thi hành án có thể được xem như là bảo lãnh, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại thi đấu. CAS có thể chỉ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới đây", ông Windsor cho biết và thêm rằng: "AFC chưa nhận được bất kỳ tài liệu chính thức nào nêu rõ phạm vi quyết định của FIFA".

Ông Windsor cũng giải thích, việc CAS cho phép 7 cầu thủ này tiếp tục các hoạt động bóng đá, bao gồm tập luyện và thi đấu cho CLB của họ, nhưng cảnh báo rằng việc đưa họ ra sân ở cấp độ quốc tế tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

"Trách nhiệm thuộc về FAM nếu họ quyết định sử dụng những cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia. Vì FIFA trước đây đã xử thua các trận giao hữu của đội tuyển Malaysia rồi, nên việc đưa các cầu thủ này ra sân mà không có sự rõ ràng tuyệt đối có thể rất rủi ro", ông Windsor nhấn mạnh.

Ngày 26.1, CAS bất ngờ cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phanh phui làm giả hồ sơ, nhưng đang kháng án được trở lại tham gia các hoạt động bóng đá tạm thời cho đến khi có phán quyết cuối cùng về tình trạng của họ.

Các cầu thủ này gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Một ngày sau, FIFA ra thông báo xác nhận đồng ý theo quyết định của CAS để các cầu thủ này được trở lại các hoạt động bóng đá.

Điều này đã làm dấy lên sự hy vọng rằng các cầu thủ này sẽ được trở lại thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 tới đây. Mặc dù vậy, việc Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John lên tiếng xác nhận tình trạng rất bấp bênh của họ, coi như đã "dội gáo nước lạnh" vào sự hy vọng của giới CĐV Malaysia.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia tạm thời được trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá, nhưng việc thi đấu của họ đang bỏ ngỏ, chờ các CLB quyết định. Tương tự là đội tuyển Malaysia có dám sử dụng họ hay không, khi phán quyết cuối cùng chưa có Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, những cầu thủ nhập tịch trên có thể thi đấu mà không gặp vấn đề gì cho các CLB của mình ở các giải đấu tại châu Á do AFC quản lý, theo ông Windsor Paul John cho biết.

Lý do, "vì các giải đấu của AFC không có quy định về quốc tịch trong việc đăng ký cầu thủ, nên họ có thể được thi đấu mà không bị ảnh hưởng gì về sau này", ông Windsor Paul John xác nhận.

Trong khi đó, theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, khả năng CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA sớm nhất vào ngày 25.2. Thông tin này được Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman xác nhận và cho biết đó là ngày dự kiến do CAS đưa ra.

Cột mốc thời gian này cũng phù hợp như Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John từng cho biết, rằng cơ quan bóng đá châu Á đang hối thúc các bên liên quan đẩy nhanh các quá trình kháng cáo, sớm kết thúc vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia trước ngày 31.3 khi các trận cuối ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra.

Qua đó, để xác định tình trạng các đội ở bảng F, trong đó có đội tuyển Việt Nam (nhì bảng), nếu được xử thắng trận thua đội tuyển Malaysia tỷ số 0-4 thành 3-0, sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.