Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử

Hồng Nam
Hồng Nam
28/01/2026 11:50 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn bùng nổ thủ môn giỏi, khi thế hệ đàn anh giàu kinh nghiệm vẫn thi đấu, trong khi lứa đàn em đã đủ đẳng cấp thế vai.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều thủ môn đẳng cấp

Thủ môn là vị trí biến động nhất của đội tuyển Việt Nam trong 1 năm qua, khi HLV Kim Sang-sik luân phiên thay đổi nhiều "người gác đền" mà không đưa ra lý do cụ thể.

Tại AFF Cup 2024, Đình Triệu (6 trận) và Nguyễn Filip (2 trận) thay nhau bắt chính. Sau đó, Đình Triệu bắt trận mở màn vòng loại Asian Cup với Lào, rồi Filip ra sân trận thua 0-4 trên sân Gelora Bung Karno của Malaysia. 

Đến trận lượt đi gặp Nepal, Văn Lâm bắt chính, trước khi nhường chỗ cho đàn em Trung Kiên bắt trận lượt về. Văn Lâm trở lại trấn giữ cầu môn trận gặp Lào, khi đội tuyển Việt Nam thắng 2-0.

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử- Ảnh 1.

Thủ môn Văn Lâm (áo vàng) là tấm lá chắn vững chãi

ẢNH: MINH TÚ

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã luân phiên dùng 4 thủ môn ở 13 trận chính thức gần nhất. Lần lượt Đình Triệu (7 trận), Nguyễn Filip (3 trận), Văn Lâm (2 trận) và Trung Kiên (1 trận) đã được tin dùng. Đặc biệt, ở vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim không dùng một thủ môn trong 2 trận liên tiếp. Nói về lý do "xoay tua" thủ môn, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ khẳng định sẽ tham khảo HLV thủ môn Lee Woon-jae để chọn ra người phù hợp.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng 11/13 trận gần nhất dù liên tục thay đổi thủ môn, với các màn trình diễn của Đình Triệu, Văn Lâm, Filip hay Trung Kiên đều ở mức ổn định. 

Điều đó cho thấy, bóng đá Việt Nam đang có nhiều thủ môn giỏi rải đều ở nhiều thế hệ, mà bất cứ ai cũng có thể trở thành lựa chọn tin cậy khi được trao cơ hội.

Văn Lâm (sinh năm 1993) có 10 năm trấn giữ cầu môn đội tuyển Việt Nam, ra sân 44 trận, từng chơi tại AFF Cup 2018, 2022, Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022. Thủ môn 33 tuổi là "bảo tàng" kinh nghiệm với sự vững chãi và dạn dày, tích lũy ở nhiều đội mạnh như Muangthong, Cerezo Osaka, Bình Định, Hải Phòng hay hiện tại là Ninh Bình.

Nguyễn Filip (sinh năm 1992) có 8 năm lăn lộn tại châu Âu trước khi về V-League khoác áo CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Nguyễn Filip có bộ kỹ năng toàn diện nhất Việt Nam hiện tại, khi được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá CH Czech (từng 2 lần được gọi lên tuyển CH Czech). 

Còn với Đình Triệu, là lối bắt bóng có phần "phủi" hơn, nhưng lại có phản xạ tốt cùng tư duy chơi an toàn, đơn giản. 

Tuy nhiên, tín hiệu vui của đội tuyển Việt Nam lại nằm ở lớp thủ môn kế cận, khi tre chưa già (thủ môn 33 tuổi vẫn có thể bắt thêm tối thiểu 2, 3 năm nữa) mà măng đã mọc.

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử- Ảnh 3.

Trung Kiên đã bắt chính ở trận lượt về với Nepal

ẢNH: KHẢ HÒA

Hành trình 7 tháng thăng hoa cùng U.23 Việt Nam đã giúp Trung Kiên trở thành người gác đền hứa hẹn nhất thế hệ mới. Thủ môn của HAGL có thể hình tốt (1,91 m), sải tay dài, khả năng ra vào ổn định và phản xạ ấn tượng. 90 phút trước U.23 Ả Rập Xê Út với 7 pha cứu thua là điểm nhấn trong tổng thể màn trình diễn vững vàng, giúp Trung Kiên tiến thêm bước dài đến suất bắt chính đội tuyển quóc gia. 

Và cũng đừng quên Văn Bình (1,83 m), với 6 pha cứu thua giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc trong thế thiếu người. Trung Kiên mới 23 tuổi, còn Văn Bình 21 tuổi. Cả hai còn khoảng trời mênh mông phía trước. 

Danh sư xuất cao đồ 

HLV Kim Sang-sik đứng trước "cơn đau đầu dễ chịu", khi có nhiều thủ môn giỏi để lựa chọn. Ông Kim còn có thể yên tâm hơn nữa khi Lee Woon-jae, người gác đền huyền thoại từng 4 lần dự World Cup cùng Hàn Quốc, đang miệt mài rèn giũa cho các thủ môn Việt Nam.

Kinh nghiệm, độ quái và cái uy của ông Lee là "kho báu" vô giá, giúp dàn thủ môn Việt Nam làm dày thêm bản lĩnh trận mạc. 

Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra, chính Lee Woon-jae đã nghiên cứu băng hình thói quen sút luân lưu của cầu thủ U.23 Hàn Quốc, rồi chỉ thị cho Văn Bình ở loạt luân lưu. Nhờ vậy, Văn Bình đổ người đúng hướng 3/7 loạt sút, cản được quả luân lưu quyết định.

HLV thủ môn Lee Woon-jae cũng đặt dấu ấn đậm nét vào hành trình tiến bộ của thủ môn. Những bài tập nặng, tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, cùng lời khuyên để "đọc vị" hướng sút đối thủ đặc biệt trong các pha đối mặt, phán đoán ra vào của cựu thủ môn huyền thoại Hàn Quốc sẽ xây thêm nền móng vững chãi cho đội tuyển Việt Nam. 

Tin liên quan

Đình Bắc sẽ đẳng cấp hơn nếu ra nước ngoài thi đấu

Đình Bắc sẽ đẳng cấp hơn nếu ra nước ngoài thi đấu

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp: hoặc ở lại V-League thi đấu, hoặc chứng tỏ mình ở phương trời khắc nghiệt hơn.

Khi thầy Kim cùng bóng đá Việt Nam mơ World Cup

Thầy Kim xác nhận Đình Bắc không đá trận đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Nguyễn Filip Trung Kiên Thủ môn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận