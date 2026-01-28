Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử

Đội tuyển Việt Nam có nhiều thủ môn đẳng cấp

Thủ môn là vị trí biến động nhất của đội tuyển Việt Nam trong 1 năm qua, khi HLV Kim Sang-sik luân phiên thay đổi nhiều "người gác đền" mà không đưa ra lý do cụ thể.

Tại AFF Cup 2024, Đình Triệu (6 trận) và Nguyễn Filip (2 trận) thay nhau bắt chính. Sau đó, Đình Triệu bắt trận mở màn vòng loại Asian Cup với Lào, rồi Filip ra sân trận thua 0-4 trên sân Gelora Bung Karno của Malaysia.

Đến trận lượt đi gặp Nepal, Văn Lâm bắt chính, trước khi nhường chỗ cho đàn em Trung Kiên bắt trận lượt về. Văn Lâm trở lại trấn giữ cầu môn trận gặp Lào, khi đội tuyển Việt Nam thắng 2-0.

Thủ môn Văn Lâm (áo vàng) là tấm lá chắn vững chãi ẢNH: MINH TÚ

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã luân phiên dùng 4 thủ môn ở 13 trận chính thức gần nhất. Lần lượt Đình Triệu (7 trận), Nguyễn Filip (3 trận), Văn Lâm (2 trận) và Trung Kiên (1 trận) đã được tin dùng. Đặc biệt, ở vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim không dùng một thủ môn trong 2 trận liên tiếp. Nói về lý do "xoay tua" thủ môn, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ khẳng định sẽ tham khảo HLV thủ môn Lee Woon-jae để chọn ra người phù hợp.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng 11/13 trận gần nhất dù liên tục thay đổi thủ môn, với các màn trình diễn của Đình Triệu, Văn Lâm, Filip hay Trung Kiên đều ở mức ổn định.

Điều đó cho thấy, bóng đá Việt Nam đang có nhiều thủ môn giỏi rải đều ở nhiều thế hệ, mà bất cứ ai cũng có thể trở thành lựa chọn tin cậy khi được trao cơ hội.

Văn Lâm (sinh năm 1993) có 10 năm trấn giữ cầu môn đội tuyển Việt Nam, ra sân 44 trận, từng chơi tại AFF Cup 2018, 2022, Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022. Thủ môn 33 tuổi là "bảo tàng" kinh nghiệm với sự vững chãi và dạn dày, tích lũy ở nhiều đội mạnh như Muangthong, Cerezo Osaka, Bình Định, Hải Phòng hay hiện tại là Ninh Bình.

Nguyễn Filip (sinh năm 1992) có 8 năm lăn lộn tại châu Âu trước khi về V-League khoác áo CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Nguyễn Filip có bộ kỹ năng toàn diện nhất Việt Nam hiện tại, khi được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá CH Czech (từng 2 lần được gọi lên tuyển CH Czech).

Còn với Đình Triệu, là lối bắt bóng có phần "phủi" hơn, nhưng lại có phản xạ tốt cùng tư duy chơi an toàn, đơn giản.

Tuy nhiên, tín hiệu vui của đội tuyển Việt Nam lại nằm ở lớp thủ môn kế cận, khi tre chưa già (thủ môn 33 tuổi vẫn có thể bắt thêm tối thiểu 2, 3 năm nữa) mà măng đã mọc.

Trung Kiên đã bắt chính ở trận lượt về với Nepal ẢNH: KHẢ HÒA

Hành trình 7 tháng thăng hoa cùng U.23 Việt Nam đã giúp Trung Kiên trở thành người gác đền hứa hẹn nhất thế hệ mới. Thủ môn của HAGL có thể hình tốt (1,91 m), sải tay dài, khả năng ra vào ổn định và phản xạ ấn tượng. 90 phút trước U.23 Ả Rập Xê Út với 7 pha cứu thua là điểm nhấn trong tổng thể màn trình diễn vững vàng, giúp Trung Kiên tiến thêm bước dài đến suất bắt chính đội tuyển quóc gia.

Và cũng đừng quên Văn Bình (1,83 m), với 6 pha cứu thua giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc trong thế thiếu người. Trung Kiên mới 23 tuổi, còn Văn Bình 21 tuổi. Cả hai còn khoảng trời mênh mông phía trước.

Danh sư xuất cao đồ

HLV Kim Sang-sik đứng trước "cơn đau đầu dễ chịu", khi có nhiều thủ môn giỏi để lựa chọn. Ông Kim còn có thể yên tâm hơn nữa khi Lee Woon-jae, người gác đền huyền thoại từng 4 lần dự World Cup cùng Hàn Quốc, đang miệt mài rèn giũa cho các thủ môn Việt Nam.

Kinh nghiệm, độ quái và cái uy của ông Lee là "kho báu" vô giá, giúp dàn thủ môn Việt Nam làm dày thêm bản lĩnh trận mạc.

Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra, chính Lee Woon-jae đã nghiên cứu băng hình thói quen sút luân lưu của cầu thủ U.23 Hàn Quốc, rồi chỉ thị cho Văn Bình ở loạt luân lưu. Nhờ vậy, Văn Bình đổ người đúng hướng 3/7 loạt sút, cản được quả luân lưu quyết định.

HLV thủ môn Lee Woon-jae cũng đặt dấu ấn đậm nét vào hành trình tiến bộ của thủ môn. Những bài tập nặng, tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, cùng lời khuyên để "đọc vị" hướng sút đối thủ đặc biệt trong các pha đối mặt, phán đoán ra vào của cựu thủ môn huyền thoại Hàn Quốc sẽ xây thêm nền móng vững chãi cho đội tuyển Việt Nam.