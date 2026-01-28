Đình Bắc sẽ đẳng cấp hơn nếu ra nước ngoài thi đấu

Vùng an toàn của Đình Bắc

"Các nhân tố U.23 Việt Nam nên hướng tới việc chơi bóng ở nước ngoài. Nếu họ xuất ngoại, bóng đá Việt Nam sẽ hưởng lợi", HLV Kim Sang-sik nhận định sau tấm HCĐ U.23 châu Á 2026. Trong những cầu thủ ông Kim nhắc đến, Đình Bắc là gương mặt sáng nhất.

Sau Quang Hải (năm 2018), bóng đá Việt Nam mới chứng kiến một cầu thủ khiến cả cả sân chơi U.23 châu Á phải nhắc tên, như Đình Bắc đã làm được. 4 bàn thắng, 2 kiến tạo, 2 lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trận, vua phá lưới cùng vị trí thứ hai trong danh sách "hiện tượng giải đấu", chân sút sinh năm 2004 đã trải qua đỉnh cao nhất từ đầu sự nghiệp.

Khi đã đạt đỉnh cao giải trẻ, cầu thủ luôn có hai ngã rẽ. Tìm đến đỉnh cao hơn, hoặc hài lòng với con đường an toàn.

Đình Bắc là ngôi sao tiêu biểu cho thế hệ mới ẢNH: TED TRẦN TV

Nếu lựa chọn an toàn, Đình Bắc đã không có hôm nay. Hãy nhìn hành trình chân sút từng lỡ duyên lò SLNA đã đi qua: một cầu thủ với xuất phát điểm khiêm tốn bước lên đội tuyển Việt Nam ở tuổi 19, khi còn đang đá giải hạng nhất, xé lưới Nhật Bản trong lần đầu dự Asian Cup, bước qua biến cố ở CLB trước áp lực dư luận, vượt chấn thương dai dẳng, rồi vươn lên cạnh tranh vị trí tại CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), trước khi có màn trình diễn để đời cùng U.23 Việt Nam để tiến gần hàng ngũ ngôi sao.

Hành trình ấy không chỉ cần tài năng thuần túy, mà còn đòi hỏi trái tim can trường, nỗ lực vượt bậc cùng tâm thế không biết sợ. Giọt nước mắt tuổi 20 dạy Đình Bắc rằng danh vọng luôn có cả vị đắng lẫn ngọt. Không giữ cái đầu lạnh, cầu thủ sẽ chìm dưới ngọn sóng cám dỗ.

Sau biến cố, Đình Bắc trầm hơn. Đó là cái "tĩnh" cần thiết để nhìn thấu vào trong, tập trung nỗ lực mặc lời đàm tiếu và kiên định đi con đường mình chọn.

Một cầu thủ luôn hướng tầm mắt khỏi vùng an toàn như Đình Bắc, liệu có chọn ở lại V-League sau cú hích cả về chuyên môn lẫn hình ảnh "trăm năm có một" ở VCK U.23 châu Á?

Đi để trưởng thành

Chẳng ai trách được, nếu Đình Bắc chọn ở lại V-League. Lương thưởng hứa hẹn, thi đấu gần nhà, có vị thế ngôi sao, được nhãn hàng săn đón, có cơ hội ra sân đều đặn để giữ phong độ, dễ được "quy hoạch" cho đội tuyển Việt Nam.

Mỗi cầu thủ có một định hướng phát triển sự nghiệp. Câu hỏi "có nên xuất ngoại hay không" nên chuyển thành "cầu thủ ấy thực sự muốn gì trong 15-20 năm đá bóng". Nếu đơn thuần kiếm tiền nuôi gia đình và tích lũy cho tương lai, chọn ở lại là đúng đắn.

Đình Bắc nên đi và có thể đi ẢNH: TED TRẦN TV

Nhưng, bóng đá Việt Nam chỉ có thể mơ châu Á, nghĩ tới World Cup, nếu có những người "phá núi mở đường".

Chỉ khi cầu thủ hiểu rằng trình độ sẽ không nhân lên nếu cứ ở trong "chiếc giường êm ái", nền bóng đá mới tìm được năng lượng để chuyển mình. Đã có những cầu thủ xuất ngoại và không thể trụ lại. Có người chật vật tìm lại hào quang, có người vĩnh viễn không trở lại đỉnh cao. Cảm giác cô độc, bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, hay tâm lý "không ai xem mình là ngôi sao" luôn tạo ra vách ngăn tinh thần.

Những với những người đã đi, dù thành công hay không, họ đều đáng trân trọng. Lòng dũng cảm của thế hệ trước sẽ xây đường cho thế hệ sau khám phá chân trời mới.

Chưa thể nói Đình Bắc chắc chắn thành công nếu sang Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đến những nhân tố U.23 Nhật Bản vừa vô địch châu Á còn chật vật tại J1-League hay J2-League, Đình Bắc có lẽ hiểu anh phải đối mặt với điều gì khi xuất ngoại.

Song, Đình Bắc đã khẳng định năng lực, có thể hình, bộ kỹ năng toàn diện, cùng sự gan lì được tạo tác sau năm tháng trầm luân. Nếu chuẩn bị kỹ càng và được định hướng đúng đắn, Bắc có thể ghi dấu ấn. Chuyện xuất ngoại dẫu khó khăn, nhưng là hành trình đáng để thử.

Đã dám đi một ngày đàng, hãy sẵn sàng học một sàng khôn. Dẫu cho sàng khôn ấy không phải vinh quang, đó cũng là trải nghiệm đáng giá mà cầu thủ sẽ mang theo mãi mãi.