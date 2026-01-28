Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FAM từ chức tập thể, AFC tạm thời giám sát hoạt động điều hành bóng đá Malaysia?
Video Thể thao

Hồ Hiền
28/01/2026 16:21 GMT+7

Sau khi toàn bộ Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025-2029 đồng loạt từ chức vì bê bối liên quan đến hồ sơ cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định tạm thời giám sát công tác điều hành FAM nhằm đánh giá, chấn chỉnh và ổn định lại bộ máy quản trị.

Ngày 28.1.2026, sau khi toàn bộ Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025-2029 đồng loạt từ chức, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ tạm thời giám sát hoạt động điều hành của FAM trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo kênh tin tức thể thao Astro Arena của Malaysia, việc Ban Chấp hành FAM từ chức tập thể, nguyên nhân chính xuất phát từ vấn đề hồ sơ cầu thủ nhập tịch, khiến FAM bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xử lý và làm dấy lên nhiều lo ngại về công tác quản trị.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor John cho biết, AFC sẽ thành lập một nhóm đặc biệt để đánh giá hoạt động của FAM.

Nhóm giám sát của AFC sẽ do ông Vahid Kardany, Phó Tổng Thư ký AFC dẫn đầu, cùng các cố vấn chuyên môn.

Nhiệm vụ của nhóm là đánh giá toàn diện tình hình FAM và đề xuất những cải tổ cần thiết nhằm giúp tổ chức này hoạt động minh bạch và ổn định hơn trong tương lai.

Trong thời gian chờ đợi, Tổng Thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, Thủ quỹ FAM và các Trưởng bộ phận sẽ tạm thời điều hành mọi hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội bất thường (EGM) và cuộc bầu cử Ban Chấp hành mới.

Việc Ban Chấp hành FAM tự nguyện từ chức cũng nhằm tạo điều kiện cho FIFA và AFC được tự do đánh giá, giám sát và nếu cần, can thiệp vào các vấn đề quản trị và điều hành của bóng đá Malaysia.

Khám phá thêm chủ đề

FAM từ chức FAM Liên đoàn Bóng đá Malaysia Liên đoàn bóng đá châu á AFC Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman FIFA bê bối nhập tịch nhập tịch cầu thủ
