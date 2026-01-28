Ngày 28.1.2026, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức xác nhận toàn bộ Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 đã đồng loạt từ chức, trong bối cảnh tổ chức này đang chìm sâu vào một trong những bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử bóng đá Malaysia, liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và các cuộc điều tra quốc tế đang diễn ra.

Toàn bộ Ban Chấp hành FAM đồng loạt từ chức giữa bê bối nhập tịch Malaysia

Trong thông cáo phát đi ngày 28.1, FAM cho biết quyết định từ chức tập thể được đưa ra trên tinh thần trách nhiệm với tổ chức, không vì lợi ích cá nhân hay chức vụ.

Theo FAM, đây là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ uy tín của liên đoàn và tạo điều kiện để các cơ quan liên quan tiến hành điều tra một cách khách quan, minh bạch.

Vụ việc bắt nguồn từ 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xác định sử dụng hồ sơ không hợp lệ để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ, giữ nguyên các án phạt gồm mức phạt khoảng 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM (tức khoảng 11,5 tỉ đồng) và án treo giò 12 tháng đối với mỗi cầu thủ.

Không chỉ là án phạt thể thao, sự việc này còn vươn ra ngoài phạm vi bóng đá. Hơn 40 báo cáo cảnh sát đã được nộp tại Malaysia liên quan tới cáo buộc làm giả tài liệu, và một hồ sơ điều tra hình sự đã được mở.

FAM từng khẳng định sự vụ xuất phát từ một "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nộp hồ sơ, cho biết các cầu thủ "là công dân hợp pháp", nhưng những lập luận này không đủ thuyết phục FIFA.