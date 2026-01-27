Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CAS tạm dỡ lệnh cấm: Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia ăn mừng, FAM vẫn nín thở chờ
Video Thể thao

CAS tạm dỡ lệnh cấm: Cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia ăn mừng, FAM vẫn nín thở chờ

Hồ Hiền

27/01/2026 15:03 GMT+7

Hồ Hiền
Hồ Hiền
27/01/2026 15:03 GMT+7

Sau gần 5 tháng bị đình chỉ, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bất ngờ được phép trở lại các hoạt động bóng đá sau phán quyết tạm thời từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào tối 26.1 (theo giờ Việt Nam). Ngay sau đó, một số cầu thủ đã công khai bày tỏ niềm vui trên mạng xã hội, trong khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn rơi vào thế “nín thở” chờ phán quyết cuối.

Tối 26.1, FAM xác nhận CAS chấp thuận cho các cầu thủ đang kháng cáo án phạt của FIFA được tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Gabriel PalmeroRodrigo Holgado lập tức đăng tải thông điệp "ăn mừng" trên Instagram, với những dòng chia sẻ đầy cảm xúc về việc "trở lại" sau quãng thời gian bị treo giò.

CAS tạm dỡ lệnh cấm: Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia ăn mừng, FAM vẫn nín thở chờ

Trước đó, 7 cầu thủ gần như biến mất khỏi mạng xã hội kể từ khi bị FIFA phạt đình chỉ 12 tháng trong vụ việc rúng động bóng đá Malaysia và Đông Nam Á.

FIFA đã phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ (tức khoảng 66 triệu đồng), phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) và hủy kết quả 3 trận quốc tế của Malaysia, khiến đội tuyển bị ảnh hưởng nặng nề về thành tích và thứ hạng.

Dù án treo giò tạm thời được dỡ bỏ, tương lai của các cầu thủ này ở cấp CLB vẫn rất mờ mịt. Chính Palmero và Holgado đều đang ở tình trạng thất nghiệp.

Trong khi đó, FAM vẫn đối mặt nguy cơ bị FIFA cấm vận do yếu kém trong quản trị. Truyền thông Malaysia cho biết khả năng FAM thắng kiện là rất thấp, kịch bản khả quan nhất chỉ là giảm án cho các cầu thủ.

Hạn chót ngày 28.1 được xem là thời điểm then chốt, khi Ban Chấp hành FAM có thể buộc phải từ chức để tránh án phạt nặng hơn.

