Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh FAM được cho là đang cân nhắc từ chức tập thể sớm nhất vào tuần tới, nhằm tránh nguy cơ FIFA can thiệp bằng cách chỉ định một Ủy ban bình thường hóa.

Theo các nguồn tin thân cận với FAM, đây được xem là bước lùi mang tính chiến lược, nhằm thể hiện nỗ lực tự chỉnh đốn nội bộ và tránh sự can thiệp toàn diện từ các tổ chức bóng đá quốc tế. Một cuộc họp báo công bố quá trình chuyển giao dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 28.1.

AFC: Từ chức tập thể ở FAM là vô nghĩa nếu không đi kèm cải tổ

Việc từ chức tập thể được đánh giá là động thái chủ động, mở đường cho bầu cử mới và việc thành lập ban lãnh đạo mới.

Tuy nhiên, vẫn có lo ngại rằng bầu cử đơn thuần có thể khiến những nhân vật cũ quay trở lại, nếu không đi kèm cải cách rõ ràng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Timesport, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh rằng AFC không hề thúc ép hay khuyến nghị FAM phải từ chức hàng loạt, mà chỉ đưa ra các phương án để liên đoàn này tự cân nhắc.

Theo ông Windsor, từ chức sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm cải tổ thực chất, bởi trách nhiệm thật sự chỉ có thể được thiết lập thông qua rà soát điều lệ, kiểm tra chính sách và tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện bộ máy quản lý.

AFC khẳng định, từ chức và cải tổ phải được thực hiện song hành, như một gói giải pháp thống nhất.