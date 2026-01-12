Theo báo New Straits Times của Malaysia, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) xác nhận đã tiếp nhận đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến các án phạt do FIFA ban hành. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thời gian CAS đưa ra phán quyết cuối cùng vẫn chưa được xác định, khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia tiếp tục phải chờ đợi.

Hiện CAS đang xem xét và xây dựng lịch trình thủ tục cho vụ việc, trước khi tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình xét xử kháng cáo của FAM.

Tòa Trọng tài quốc tế xác nhận đã nhận đơn kháng cáo từ FAM nhưng chưa có ngày xét xử

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là mong muốn CAS sớm đưa ra quyết định trước ngày 31.3, nhằm bảo đảm lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra suôn sẻ và không phát sinh các vướng mắc pháp lý.

Đại diện truyền thông của CAS, bà Vanessa Tracey cho biết đơn kháng cáo của FAM hiện đang được xử lý về mặt hành chính và lịch trình thủ tục sẽ sớm được thiết lập. Bà đồng thời lưu ý rằng các bên liên quan cần giữ kỳ vọng ở mức thực tế trong giai đoạn này.

Theo bà Tracey, việc CAS có thể ra phán quyết trước cuối tháng 3, thời điểm Malaysia đá trận cuối vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 31.3, hiện vẫn chưa thể khẳng định cũng như chưa thể loại trừ.