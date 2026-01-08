Theo phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, cuộc họp sẽ diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở ngoại ô Kuala Lumpur.

Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể

Nội dung chính của chương trình nghị sự xoay quanh hai vấn đề then chốt: thảo luận về việc toàn bộ Ban Chấp hành FAM từ chức, đồng thời tìm cách thuyết phục một số thành viên vẫn kiên quyết phản đối việc này thay đổi lập trường.

Phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, người từng phỏng vấn Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John vào ngày 6.1, cho biết nội bộ FAM hiện đang rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, xuất phát từ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ.

