Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể
Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể

Hồ Hiền - Giang Lao
08/01/2026 16:56 GMT+7

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một diễn biến nghiêm trọng liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ, khi BCH Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào tối 8.1, với khả năng dẫn đến việc từ chức tập thể.

Theo phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, cuộc họp sẽ diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở ngoại ô Kuala Lumpur.

Nội dung chính của chương trình nghị sự xoay quanh hai vấn đề then chốt: thảo luận về việc toàn bộ Ban Chấp hành FAM từ chức, đồng thời tìm cách thuyết phục một số thành viên vẫn kiên quyết phản đối việc này thay đổi lập trường.

Phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, người từng phỏng vấn Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John vào ngày 6.1, cho biết nội bộ FAM hiện đang rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, xuất phát từ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Vụ nhập tịch bóng đá Malaysia bị điều tra hình sự về tội lừa đảo

Bê bối nhập tịch cầu thủ đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia đã chính thức bị xếp vào diện điều tra hình sự về tội lừa đảo. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết đã tiếp nhận 45 báo cáo, lấy lời khai của 9 cá nhân và không loại trừ khả năng triệu tập thêm các bên liên quan.

Bóng đá Malaysia gánh án phạt kỷ lục, lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức

