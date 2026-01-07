Bê bối nhập tịch làm rung chuyển bóng đá Malaysia đã chính thức bị đưa vào diện điều tra hình sự về tội lừa đảo. Theo kênh Astro Arena chiều 7.1.2026, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và không loại trừ khả năng triệu tập thêm các bên liên quan, kể cả đại diện của FIFA nếu cần thiết.

Vụ nhập tịch bóng đá Malaysia bị điều tra hình sự về tội lừa đảo

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Liên bang, Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết hồ sơ vụ án hiện được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự, sau khi được điều chỉnh từ tội danh làm giả tài liệu.

Đến nay, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã tiếp nhận 45 báo cáo và lấy lời khai của 9 cá nhân, trong đó có các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng và tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khu vực.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Liên bang (CCID), Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết cho đến nay đã ghi nhận lời khai của 9 bên, bao gồm người khiếu nại, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và cán bộ Cục Đăng ký quốc gia (JPN). Cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Song song với quá trình điều tra hình sự, luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cũng lên tiếng cảnh báo các cầu thủ về việc tiếp nhận những lời tư vấn không rõ nguồn gốc. Trong video đăng tải ngày 7.1.2026, ông cho biết hồ sơ của FIFA đề cập đến sự can thiệp của “bên thứ ba, thậm chí bên thứ tư” trong việc hướng dẫn các cầu thủ thi đấu với tư cách cầu thủ Malaysia.

Theo luật sư Nik Erman, với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp, các cá nhân liên quan không thể phó mặc sự nghiệp cho lời khuyên thiếu kiểm chứng từ người khác. Đây cũng là điểm bị Ủy ban Phúc thẩm FIFA chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ gần như không có phản ứng kịp thời sau khi án treo giò được ban hành.